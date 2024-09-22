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Gündem Acun bir güldü, bir ağladı!
Gündem

Acun bir güldü, bir ağladı!

Yeniakit Publisher
2024-09-22 00:25:00 - 2024-09-22 00:25:53
Acun bir güldü, bir ağladı!

Acun Ilıcalı’nın sezona kötü başlayan İngiltere Championship’ta mücadele eden takımı Hull City haftalar sonra ilk galibiyetini alırken, Ilıcalı’nın As Başkanlığını yaptığı Fenerbahçe ise derbide Galatasaray’a 3-1 mağlup oldu.

Sezona kötü başlayan ve 6. haftanın sonunda galibiyetle tanışan Hull City Acun Ilıcalı’nın yüzünü güldürürken, Süper Lig’de Fenerbahçe’nin Galatasaray’a mağlup olmasıyla Ilıcalı’nın sevinci kısa sürdü.

Championship 6. hafta maçında Hull City, deplasmanda 1-0 geriye düştüğü maçta Stoke City ile karşılaştı. Britannia Stadı'nda oynanan maçı konuk ekip 3-1 kazandı. Acun Ilıcalı'nın takımı bu sezon ligdeki ilk galibiyetini aldı.

İngiltere Championship’ta mücadele eden Hull City’in haftalar sonra galip gelmesi Acun Ilıcalı’yı sevindirirken, Fenerbahçe’nin dev derbide Galatasaray’a kaybetmesi Ilıcalı’nın sevincini yarım bıraktı.

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