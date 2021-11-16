Acun, Athena Gökhan'ı beslemeye devam ediyor

Yurt dışından devşirdiği programlarla Türk milletinin aile yapısının köküne dinamit döşeyen Acun Ilıcalı ile şarkıcı müsveddesi Gökhan Özoğuz arasındaki "al gülüm ver gülüm" ilişkisi devam ediyor... Ilıcalı’nın kanalı TV8’deki projelerden cebini dolduran Özoğuz'un yine aynı kanaldaki "Kırmızı Oda" isimli pek çok kesimden büyük tepki çeken diziye oyuncu olarak katılacağı belirtildi. Twitter hesabını AK Parti'ye karşı siyasi propaganda malzemesi olarak kullanan "Athena Gökhan"ın böylelikle ilk kez bir dizide yer alacağı ifade edildi.

Hasta gizliliği ihlal ediliyor

Psikiyatri kliniğine giden ve tedavi gören danışmanların gerçek hikayelerinin milyonların gözüne, hasta gizliliği ihlal edilerek sokulduğu dizide uyku problemi olan ve bundan dolayı pek çok sıkıntı ile mücadele eden Dara karakterini canlandıracak olan Gökhan Özoğuz'un 52. bölümden itibaren seyirci karşısına çıkacağı öğrenildi.