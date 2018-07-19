Acuka tarifi
Sabah kahvaltılarının vazgeçilmez lezzetlerinden olan acuka nasıl yapılır?19 Temmuz 2018 Perşembe 17:47
Acuka Nasıl Yapılır?
MALZEMELER
6 çorba kaşığı biber salçası,
2 çorba kaşığı domates salçası,
1 su bardağı ceviz,
1 su bardağından biraz az ekmek içi ya da galeta unu,
4 diş sarımsak,
1 tatlı kaşığı nar ekşisi,
1 çay bardağı zeytinyağı,
1 cimdik karabiber,
1 cimdik kırmızı pul biber,
1 cimdik kimyon,
1 cimdik kekik,
1 cimdik nane,
1 cimdik yenibahar.
NASIL YAPILIR?
Tencereye zeytinyağını, biber salçasını, domates salçasını ekleyin. Salçaların kokusu çıkana kadar kavurun.
Cevizi robottan geçirin.
Sarımsakları rendeleyin.
Bir kabın içine tüm malzemeyi ekleyip iyice karıştırın.
Acukanın üzerini cevizle süsleyip, servis yapabilirsiniz.
Afiyet olsun.
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