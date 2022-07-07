Acuka tarifi: 10 dakikada vazgeçilmez kahvaltılık acuka yapıyoruz

Müthiş lezzetli kahvaltılık acuka tarifi

Acuka Tarifi İçin Malzemeler

1 su bardağı kuru domates

2 yemek kaşığı domates salçası

2 yemek kaşığı biber salçası

1 su bardağı zeytinyağı

Yarım çay bardağı galeta unu

Yarım su bardağı ceviz içi

2 diş sarımsak

1 tatlı kaşığı pul biber

1 çay kaşığı kimyon

Yarım çay kaşığı karabiber

Acuka Tarifi Nasıl Yapılır?

1 su bardağı kuru domates sıcak suda 5 dakika haşlanır. Suyu süzülen domatesler soğuduktan sonra diğer tüm malzemeler ile birlikte robota eklenir. Robotta çekilen karışım servis tabağına alınır. Üzerine zeytinyağı gezdirerek servis edebilirsiniz.

Kahvaltılık Acuka Tarifi İçin Malzemeler

2 çorba kaşığı domates salçası

4 çorba kaşığı biber salçası

Yarım çay bardağı zeytinyağı

2 çorba kaşığı galete unu

4_5 diş sarımsak

1 tatlı kaşığı kimyon

1 çay kaşığı pul biber

2 çay kaşığı kekik

1 çay kaşığı karabiber

1 su bardağı çekilmiş ceviz

1 tatlı kaşığı nar ekşisi

1 çay kaşığı tuz (arzuya göre değişir)

Kahvaltılık Acuka Tarifi Nasıl Yapılır?

Önce bir tavada salçaları zeytinyağı ile 5_6 dakika çiğ kokusu geçmesi için kavurun. Daha sonra Ilınmasını bekleyin. Bu arada sarımsakları bir tutam tuz ile havanda iyice ezin. Cevizleri çok küçük olmayacak şekilde çekin. Soğuyan salçaları bir borcama alın içine kimyonu, karabiberi, galete ununu, pul biberi, tuzu, dövülmüş sarımsakları, cevizleri, nar ekşisini ekleyin ve iyice karıştırın. Acukamız hazır. Dilerseniz bir kavanoza koyun, hafta sonu kahvaltısı için buzdolabında bekletin. 2-3 gün beklerse daha da güzel oluyor. Bu güzel tarifi sizlerde yapın, hafta sonuna acukanız şimdiden hazır olsun derim. Sevdiklerinizle paylaşmanız dileğiyle