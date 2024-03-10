Açlıktan ölen Gazzeli çocukla dalga geçtiler! 'Uzaylı'

Sosyal medya kullanıcıları, İsrailli bir Telegram grubunun Gazze'de açlık ve yetersiz beslenmeden ölen Filistinli bir çocukla dalga geçen paylaşımını eleştiriyor.

Yerel medyaya göre, 10 yaşındaki Yazan al-Kafarna olarak tanımlanan çocuk 4 Mart'ta Refah'taki al-Najjar Hastanesinde öldü. Ölümünden önceki günlerde çekilen fotoğraf ve videolarda çocuğun yanakları çökmüş bir şekilde hastane yatağında yattığı görülüyor.

5 Mart'ta Kafarna'nın bir deri bir kemik kalmış yüzünün 1982 yapımı E.T. the Extra-Terrestrial filminin afişinin yanında çekilmiş bir fotoğrafı 127,000'den fazla abonesi olan bir İsrail Telegram grubunda paylaşıldı.

Başlıkta "Arkadaşlar, ET'nin devamı nihayet çıktı. Dahi yönetmen Steven Spielberg'e çok teşekkürler." yazıyordu.

Yüzlerce kişi Telegram gönderisine gülme, başparmak yukarı ve diğer emojilerle yanıt verdi.

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