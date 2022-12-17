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Aktüel Açlıktan ölen Elif'in kaçan babaannesi yakalandı
Aktüel

Açlıktan ölen Elif'in kaçan babaannesi yakalandı

Geçtiğimiz günlerde açlık ve bakımsızlık nedeniyle hayatını kaybeden 6 yaşındaki Nur Elif Tiftik'in, firari babaannesi Cihangir K. yakalandı.

Yeniakit Publisher
2022-12-17 20:54:00 -

Eskişehir'de bakımsızlık ve kötü muamele nedeniyle öldüğü iddia edilen 6 yaşındaki Nur Elif Tiftik'in, olay sonrası kaçan babaannesi Cihangir K., polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

Eskişehir'de anne ve babaları cezaevinde bulunduğu için babaannelerinin evinde hala ve amca tarafından aç bırakılıp işkenceye uğrayan 3 kardeşten 6 yaşındaki Elif Tiftik yaşamını yitirdi. Türkiye'yi kahreden haberle ilgili yeni gelişme yaşandı.

Kaçan babaanne yakalandı

Olayın ardından gözaltına alınan hala ve amca tutuklanırken, kaçan babaanne Cihangir K. polis ekipleri tarafından yakalandı. Babaanne gözaltına alındı.

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