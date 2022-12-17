Açlıktan ölen Elif'in kaçan babaannesi yakalandı
Geçtiğimiz günlerde açlık ve bakımsızlık nedeniyle hayatını kaybeden 6 yaşındaki Nur Elif Tiftik'in, firari babaannesi Cihangir K. yakalandı.
Eskişehir'de bakımsızlık ve kötü muamele nedeniyle öldüğü iddia edilen 6 yaşındaki Nur Elif Tiftik'in, olay sonrası kaçan babaannesi Cihangir K., polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.
Eskişehir'de anne ve babaları cezaevinde bulunduğu için babaannelerinin evinde hala ve amca tarafından aç bırakılıp işkenceye uğrayan 3 kardeşten 6 yaşındaki Elif Tiftik yaşamını yitirdi. Türkiye'yi kahreden haberle ilgili yeni gelişme yaşandı.
Kaçan babaanne yakalandı
Olayın ardından gözaltına alınan hala ve amca tutuklanırken, kaçan babaanne Cihangir K. polis ekipleri tarafından yakalandı. Babaanne gözaltına alındı.