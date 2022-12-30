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Aktüel Açlık ve yoksulluk sınırı açıklandı
Aktüel

Açlık ve yoksulluk sınırı açıklandı

Türk-İş 2022 Aralık ayı araştırma sonuçlarına göre, açlık sınırı 8 bin 130 lira, yoksulluk sınırı 26 bin 485 lira olarak açıklandı.

Yeniakit Publisher
2022-12-30 23:25:00 -
Açlık ve yoksulluk sınırı açıklandı

 

Türk-İş 2022 Aralık ayı araştırma sonuçlarını paylaştı. Araştırmaya göre, 4 kişilik bir ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapması gereken aylık gıda harcaması tutarı (açlık sınırı) 8 bin 130,56 liraya yükseldi.

Gıda harcaması ile giyim, konut (kira, elektrik, su, yakıt), ulaşım, eğitim, sağlık ve benzeri ihtiyaçlar için yapılması zorunlu diğer aylık harcamalarının toplam tutarı (yoksulluk sınırı) 26 bin 483,93 liraya, bekar bir çalışanın ‘yaşama maliyeti’ ise aylık 10 bin 612,76 liraya yükseldi.

Türk-İş’ten yapılan açıklamada ise, “Sabit-dar gelirli bireyler ile hanelerin bu ayda da eriyen alım güçleri genel enflasyon seviyesinin üzerinde seyreden gıda enflasyonu yüzünden daha da gerilemektedir. 26 bin 485 TL’ye çıkan toplam harcama gereği, kuşkusuz bir çalışanın alması gereken ücret düzeyi değildir. Yapılan hesaplamayla, dört kişilik bir ailenin insan onuruna yaraşır bir hayat sürebilmesi için hanesine girmesi gereken toplam gelir hesaplanmaktadır” denildi.

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Yorumlar

emekli

şimdi, bakan, m.vekili ve üst düzey beyefendilere asgari ücret vereceksin oturup seyredeceksin.!!!

Mehmet

Yani ogretmen açlık sinirinin altinda mi.2015 te asgari uvret 1000 tl ohretmen maasi 3000 tl idi.Simdi ohretmen maasi 25 bin tl mi olacak
TÜM YORUMLARA GİT ( 2 )
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