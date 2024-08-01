  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Siyaset Açlık sınırında maaş veren Yavaş, CHP'li elitler için konserlere milyonlar akıtıyor!
Siyaset

Açlık sınırında maaş veren Yavaş, CHP'li elitler için konserlere milyonlar akıtıyor!

Yeniakit Publisher
2024-08-01 13:26:00 - 2024-08-01 13:30:03
Açlık sınırında maaş veren Yavaş, CHP'li elitler için konserlere milyonlar akıtıyor!

CHP elitizmine yaranmak için her türlü takla atan Mansur Yavaş yine şaşırtmadı! Yavaş üç beş şarkıcı bozuntusunu zengin etmek için yeminli gibi davranıyor. Belediyeye bağlı çalışanlar ise aç kalmamak için kuruş hesabı yapmakla meşgul.

CHP elitizmine yaranmak için her türlü takla atan Mansur Yavaş yine şaşırtmadı! Yavaş üç beş şarkıcı bozuntusunu zengin etmek için yeminli gibi davranıyor. Belediyeye bağlı çalışanlar ise aç kalmamak için kuruş hesabı yapmakla meşgul.

Personeline açlık sınırında maaş veren (net 22 bin) SGK prim borcunu bile ödemeyen Mansur Yavaş'tan, CHP'nin elitist tokları için konser ziyafeti!
Yarın saat 20.30'da işçiler evlerine parasız döner iken CHP'nin elitleri göbek atacak!

Eğlenin ağalar.. Bu hanı-ı iştiha sizin...

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23