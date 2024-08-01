Açlık sınırında maaş veren Yavaş, CHP'li elitler için konserlere milyonlar akıtıyor!

CHP elitizmine yaranmak için her türlü takla atan Mansur Yavaş yine şaşırtmadı! Yavaş üç beş şarkıcı bozuntusunu zengin etmek için yeminli gibi davranıyor. Belediyeye bağlı çalışanlar ise aç kalmamak için kuruş hesabı yapmakla meşgul.

Personeline açlık sınırında maaş veren (net 22 bin) SGK prim borcunu bile ödemeyen Mansur Yavaş'tan, CHP'nin elitist tokları için konser ziyafeti!

Yarın saat 20.30'da işçiler evlerine parasız döner iken CHP'nin elitleri göbek atacak!

Eğlenin ağalar.. Bu hanı-ı iştiha sizin...