Açlık otunun faydaları, ne işe yarar? Tanımayı düşünenlere: acil durum için! Tek başına resmen içen kabız olmuyor

Açlık Otunun Faydaları

-Tokluk Hissi Verir

-Bağırsakları Çalıştırır

-Metabolizmayı Hızlandırır

-Müshil Etkilidir

-Yağ Yakımını Hızlandırır

-Gaz Oluşumunu Önler

-Tansiyonu Dengeler

Mide Hastalıklarına İyi Gelebilir

Kum Dökmeyi Kolaylaştırır

Tarihi de çok uzaklara, Mezopotamya’ya kadar uzanır. Osmanlı Dönemi’nde de etkileri duyulan faydalı bir bitkidir. Sıkça merak edilen bir konu olan açlık otu nasıl kullanılır İbrahim Saraçoğlu tarafından da incelenen ve faydaları ilan edilen bir konudur. Şimdi bu yazı vesilesi ile sizlere açlık otunun kullanım bilgilerini sunuyoruz.

Açlık Otu Nedir?

Ülkemizde sinameki adıyla da bilinen açlık otu; Çin, Pakistan ve Hindistan’da yetişen bir bitkidir. Senna olarak Arap coğrafyasında tanınan şifalı bitki kendiliğinden yetişebilir. Doğru kullanıldığı durumlarda sağlık için faydalı olabilir. Ancak kullanım öncesi mutlaka doktor onayı almak gereklidir.

Açlık Otunun Faydaları Nelerdir?

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Açlık otu birçok faydası olan özel bir bitkidir ve açlık otu ile zayıflama son derece zahmetsizdir.

-Öncelikle verdiği tokluk hissi nedeniyle kilo vermenize yardımcı olur.

-Bağırsakların boşaltımında hızlandırıcı etkisi olan açlık otu vücudunuzdaki toksinlerden kurtulmanızı da sağlar; dolayısıyla boşaltım sisteminin çalışmasında etkilidir.

-Yukarıdaki özelliğine ek olarak bağırsak florasının işleyişine katkı sağlar.

-Metabolizmayı hızlandırır; bu özelliği ile zayıflama sürecini kolaylaştırır.

-Doğal müshil etkisi ile kabızlık ve şişkinlik yaşadığınız günlerde tercih edebilirsiniz.

-Yağ yakımını hızlandırdığı gibi yağ oluşumunu da engellemektedir.

-Gaz çıkartamıyor iseniz açlık otu bunun için birebirdir; gaz oluşumunu da önler.

-Tansiyonu dengeleyici özelliği ile tansiyon hastalarının da ilacıdır.

-Mide hastalıklarına karşı etkilidir. Bu nedenle alternatif tıp dünyasının gözde bir ürünüdür.

-Böbrek taşı veya kum dökenler için bu süreci hızlandıran önemli bir doğal ilaçtır. Bu noktada önemle vurgulamak gerekir ki, açlık otu İbrahim Saraçoğlu tarafından da kür şeklinde önerilen bir bitkidir.

Açlık Otu Ne İşe Yarar?

-Açlık otu gibi doğal şifa verici bitkilerden faydalanmak için onu doğru şekilde kullanmak ve açlık otu hazırlanışı hakkında bilgi edinmek çok önemlidir.

Öncelikle açlık otunun kaynatılarak suyunun içildiği bilinmelidir. Eğer bu husus bilinirse açlık otu çayı nasıl kullanılır onu da anlamış olacaksınız. Yani anlatmak istediğimiz şey, kısaca açlık otu çayı yapılması gerektiğidir.

Açlık otu kuru kuru yenmez. Eğer açlık otunu çiğneyerek yerseniz ağzınızda iki gün çıkmayacak ekşi bir tat oluşur ve yanma yapar. Ayrıca bağırsaklarınıza aşırı yüklenerek ağır ishal geçirmenize neden olabilir. Ancak açlık otu kullanım şekli doğru olduğu takdirde kilo vermeyi kolaylaştıracaktır.

Açlık otu emziren anneler kullanabilir mi diye merak ediyorsanız bu sorunun cevabı ne yazık ki olumsuz olacaktır, açlık otunu hamileler kullanabilir mi diye heves ediyorsanız maalesef düşüncenizi değiştirmeniz gerekecektir. Çünkü anne, bebek ve çocuk metabolizmasına uygun değildir.

Çeşitli yorumlarda görülen açlık otu adet geciktirir mi gibi düşünceler doğrudur. Çünkü açlık otu adet düzensizliklerini gidermede ve ağrı azaltmada yardımcı olan bir bitkidir.

Açlık Otu Nasıl Kullanılır, İçilir? Zayıflatan İpuçları

Açlık otunu en iyi şekilde değerlendirmek için kaynatıp çayını içmeniz gereklidir. Açlık otu nasıl içilir? dediğinizde ise size hemen etkili ve zayıflatıcı bir fincan açlık otu çayı demlemenizi tavsiye edebiliriz. Açlık otunu kuru şekilde bitki haliyle yemeniz uygun değildir. En iyi yöntem sadece 1 adet kurutulmuş açlık otunu bir miktar sıcak su ile buluşturmak olacaktır.

Açlık otu nasıl zayıflatır diye düşünüyorsanız size bu bitkinin bedeninizde yapacağı değişimleri şöyle ifade edelim:

Açlık otu vücudunuzun ihtiyacı olan enerjiyi verecektir. Enerji alan vücudunuzda metabolizma hızlanacak ve yağ yakımı başlayacaktır.

Açlık otu tükettiğiniz günlerde su kaybı olacaktır. Yani ishal durumunu göze almalısınız. Bu nedenle kaybedilen suyu, bol su içerek yenilemeniz gereklidir. Bağırsaklarınızın daha aktif çalışmasını ancak su içerek destekleyebilirsiniz.

Aynı zamanda açlık otu tok tutucu bir etkiye sahiptir. Gece uyumadan önce bir fincan açlık otu çayı tüketirseniz, hem daha dinç uyanırsınız hem de gece acıkmalarınızın önüne geçebilirsiniz.

Düzenli şekilde tükettiğiniz açlık otu çayını gün içinde çok içerseniz, bağırsak sağlığınızı kaybedebilirsiniz. Bu sağlık sorununu yaşamamak için ölçülü olmak iyi bir adım olacaktır.

Açlık Otu Aç Karnına Mı İçilmeli? Ne Zaman İçilir?

Peki açlık otu ne zaman içilmeli? Açlık otundan hazırladığınız çayı sabah aç karnına veya akşam yatarken çok da tok olmadığınız bir saatte içebilirsiniz. Açlık otunu bağırsak problemi yaşadığınız günlerde içebilirsiniz. Sindirim sisteminizi harekete geçirecek etkidedir. Özellikle de kabızlık problemini gidermek için; 1 fincan açlık otu çok yararlı olacaktır. Gece yatmadan önce de tüketilebilen açlık otu cezvede kaynatılarak ya da direkt sıcak suyun içinde demlenerek kullanılabilmektedir.

Açlık otunu içeceğiniz bir dönem de zayıflama ve kilo verme sürecidir. Diyet yapan kişiler asitli ve şekerli içeceklerden uzak durmalıdır. Sıvı ihtiyacını ise sudan ve bitki çaylarından karşılarlar. Açlık otu çayı da işte bu noktada tercih edilebilir. Tok tutar ve yağ yakar.

Açlık otunu içerken 12 saat ara ile içmeniz tavsiye edilir. Gün içinde fazla tüketimi sakıncalıdır. Tavsiye edilen tüketim aralığı 12 saattir. Rahatsız edici ve sağlığınızı tehlikeye sokan kilolardan kurtulmak için; açlık otu çayı sağlıklı bir karar olacaktır !Kabızlık sorunu için probiyotik takviye kullanıyorsanız; açlık otunu aynı anda almamalısınız. Çünkü iki destek de bağırsaklarınızı hızlandıracağı için ciddi ishale neden olabilir. Vücutta fazla su kaybı yaşandığında ise tansiyon düşüklüğü gibi sorunlar da yaşanır. Bu nedenle her gün ayrı bir seçim yapmanız önerilir.

Açlık Otu Nasıl Yapılır, Demlenir?

Açlık otundan bitki çayı yaparak, sağlıklı bir içecek içebilirsiniz. Bunun için ihtiyacınız olan sadece 1 adet kuru açlık otudur.

Elinizdeki bitkiyi 250 ml ölçüdeki kaynar suyun içine atın ve demleyin.

Demleme süresi 5 dakikayı geçmesin.

Daha sonra suyu süzerek için.

Dilerseniz aynı miktardaki su ile kaynatıp da içebilirsiniz.

Fakat İbrahim Saraçoğlu, bitkilerin kaynayarak hazırlanmasını önermez. Kaynayan bitkiler besin değerini kaybeder. Açlık otunu en yakın aktardan temin edebilirsiniz. Taze olarak alabileceğiniz açlık otunu, kapalı kavanozda, serin yerde muhafaza ederek istediğiniz öğünlerde içebilirsiniz. Eğer kronik bir hastalığınız varsa veya düzenli bir ilaç kullanıyorsanız, hamilelik sürecinde iseniz açlık otunu içmeden önce mutlaka doktorunuza danışmanız önerilir.