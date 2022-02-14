  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Kadın - Aile Aclik otu nedir, neye iyi gelir? Açlık otu nasıl kullanılır?
Kadın - Aile

Aclik otu nedir, neye iyi gelir? Açlık otu nasıl kullanılır?

Faydaları nedeniyle tarihte yüzlerce yıl boyunca tedavi amaçlı olarak kullanıldığı söylenen bu ot, sinameki bitkisine benzerliğiyle dikkat çekiyor

Yeniakit Publisher
2022-02-14 15:16:00 - 2022-02-14 15:22:08
Aclik otu nedir, neye iyi gelir? Açlık otu nasıl kullanılır?

Açlık otu nedir?

Açlık otu, Arapçada "senna yaprağı " olarak isimlendirilen, sinameki otunun farklı bir türüdür. Günümüzde zayıflamak ve fit bir vücuda sahip olmak isteyenlerin tercih ettiği otlar arasında bulunmaktadır. Yetiştiği bölgeler; Pakistan, Çin ve Hindistan'dır.

Aslen bir Afrikalı olan açlık otu, ülkemizde deve gözü otu, erkek sinameki gibi isimlerle de anılabiliyor. Faydaları nedeniyle tarihte yüzlerce yıl boyunca tedavi amaçlı olarak kullanıldığı söylenen bu ot, sinameki bitkisine benzerliğiyle dikkat çekiyor

Aclik otu neye iyi gelir?

Açlık otu doğal bir müshil etkisi göstererek kabızlık sorununa çözüm oluyor. Vücudun yağ yakımına yardımcı olduğu söyleniyor. Verdiği tokluk hissi sayesinde gereksiz yenen öğünlerden kurtarıyor. Ölçülü olarak tüketildiğinde sindirim ve boşaltım sistemleri üzerinde olumlu etkiler yaratıyor.

Açlık otunun faydaları

  • Açlık otu doğal bir müshil etkisi göstererek kabızlık sorununa çözüm oluyor.
  • Vücudun yağ yakımına yardımcı olduğu söyleniyor.
  • Verdiği tokluk hissi sayesinde gereksiz yenen öğünlerden kurtarıyor.
  • Ölçülü olarak tüketildiğinde sindirim ve boşaltım sistemleri üzerinde olumlu etkiler yaratıyor. Hazımsızlık ve gaz sancılarından kurtardığı biliniyor.
  • Metabolizmayı hızlandırıcı bir etki gösterebiliyor, bu sayede zayıflama süreçlerine bir katkıda daha bulunmuş oluyor.
  • Çeşitli rahatsızlıkların söz konusu olduğu bağırsak florasını sağlığına kavuşturma konusunda vücuda destek veriyor.
  • Tansiyon üzerinde düzenleyici bir etki oluşturuyor.

Açlık otu nasıl kullanılır?

Açlık otu çayı tarifi için gerekli malzemeler:

  • 1 su bardağı içme suyu
  • 10 adet açık otu

Açlık otu çayı yapılışı:

Suyu güzelce kaynatın. Kaynatıp ayrı bir bardağa ya da cezveye aktardığınız sıcak suyun içine açlık otlarını atın ve bu şekilde 5-6 dakika demlendirin. Ardından içinden açlık otlarını çıkarıp biraz ılımasını bekledikten sonra afiyetle tüketebilirsiniz. 

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay