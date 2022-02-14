Aclik otu nedir, neye iyi gelir? Açlık otu nasıl kullanılır?

Açlık otu nedir?

Açlık otu, Arapçada "senna yaprağı " olarak isimlendirilen, sinameki otunun farklı bir türüdür. Günümüzde zayıflamak ve fit bir vücuda sahip olmak isteyenlerin tercih ettiği otlar arasında bulunmaktadır. Yetiştiği bölgeler; Pakistan, Çin ve Hindistan'dır.

Aslen bir Afrikalı olan açlık otu, ülkemizde deve gözü otu, erkek sinameki gibi isimlerle de anılabiliyor. Faydaları nedeniyle tarihte yüzlerce yıl boyunca tedavi amaçlı olarak kullanıldığı söylenen bu ot, sinameki bitkisine benzerliğiyle dikkat çekiyor

Aclik otu neye iyi gelir?

Açlık otu doğal bir müshil etkisi göstererek kabızlık sorununa çözüm oluyor. Vücudun yağ yakımına yardımcı olduğu söyleniyor. Verdiği tokluk hissi sayesinde gereksiz yenen öğünlerden kurtarıyor. Ölçülü olarak tüketildiğinde sindirim ve boşaltım sistemleri üzerinde olumlu etkiler yaratıyor.

Açlık otunun faydaları

Açlık otu doğal bir müshil etkisi göstererek kabızlık sorununa çözüm oluyor.

Vücudun yağ yakımına yardımcı olduğu söyleniyor.

Verdiği tokluk hissi sayesinde gereksiz yenen öğünlerden kurtarıyor.

Ölçülü olarak tüketildiğinde sindirim ve boşaltım sistemleri üzerinde olumlu etkiler yaratıyor. Hazımsızlık ve gaz sancılarından kurtardığı biliniyor.

Metabolizmayı hızlandırıcı bir etki gösterebiliyor, bu sayede zayıflama süreçlerine bir katkıda daha bulunmuş oluyor.

Çeşitli rahatsızlıkların söz konusu olduğu bağırsak florasını sağlığına kavuşturma konusunda vücuda destek veriyor.

Tansiyon üzerinde düzenleyici bir etki oluşturuyor.

Açlık otu nasıl kullanılır?

Açlık otu çayı tarifi için gerekli malzemeler:

1 su bardağı içme suyu

10 adet açık otu

Açlık otu çayı yapılışı:

Suyu güzelce kaynatın. Kaynatıp ayrı bir bardağa ya da cezveye aktardığınız sıcak suyun içine açlık otlarını atın ve bu şekilde 5-6 dakika demlendirin. Ardından içinden açlık otlarını çıkarıp biraz ılımasını bekledikten sonra afiyetle tüketebilirsiniz.