Kamuoyunu ikiye bölen görüntüler Vatanseverlik mi güvenlik zafiyeti mi?

Yetkisi olmadığı halde Özel Harekat polislerine ait zırhlı araca binen bir kadının, pembe pelüş çantasıyla çektiği videoyu sosyal medyada paylaşması büyük bir tartışmanın fitilini ateşledi. "Akıllı olun" notuyla paylaşılan görüntüler kısa sürede viral olurken, kullanıcılar "vatanseverlik gösterisi" ile "güvenlik ihlali" arasında ikiye bölündü.

"Sosyal medyada hızla yayılan görüntülerde, genç bir kadının emniyet teşkilatına ait bir özel harekat zırhlı aracının içine girdiği görülüyor. Aracın içinden video çeken kadın, paylaşımına şu notu ekledi: "Biz Türk kızları, pembe pelüş çantamızla bile bu vatanın bir karış toprağı için her şeyi yaparız. Akıllı olun."

Görüntülerin hangi şehirde ve hangi şartlar altında çekildiğine dair bir açıklama yapılmazken, sivil bir vatandaşın askeri/polis zırhlı aracına bu denli rahat girmesi tartışmaları da beraberinde getirdi. Videonun yayılmasının ardından sosyal medya platformlarında adeta bir yorum savaşı başladı. Görüntüleri olumlu karşılayan ve genç kıza destek veren bir kesim şu savunmayı yaptı: "Ne var bunda? Ne güzel vatanını seven bir Türk kızı. Uyarılması gerekenleri yerinde uyarmış işte, sonuçta her Türk asker doğar."

Buna karşın, durumun ciddi bir güvenlik zafiyeti ve disiplinsizlik olduğunu savunan diğer kesim ise sert eleştirilerde bulundu: "Devletin en mahrem, en kritik operasyon araçları sosyal medya malzemesi yapılamaz. Yapmaması gereken bir şeyi yapmış, yetkisi olmayan birinin o araçta ne işi var?"