Alet çantası sırtında: Evinin ustası oldular

Esenler Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü, Usta Eğitimleri kapsamında ‘Kendi Evinizin Ustası Olun’ projesinin sertifika törenini düzenledi. Esenler Belediyesi’ne ait atölyelerde, uzman teknik ekipler tarafından 6 hafta boyunca süren eğitimlerde kursiyerlere, evde temel elektrik, sıhhi tesisat, montaj, bakım onarım ve iş sağlığı ve güvenliği alanlarında teorik ve uygulamalı eğitimler verildi. Eğitimlerde başarılı olan 70 kursiyer, Esenler Belediyesi Konferans Salonu’nda düzenlenen törende sertifikalarını aldı. Kursiyerlere ayrıca almış olduğu eğitimleri gündelik hayatta uygulayabilmeleri amacıyla alet takım çantası hediye edildi. Programa katılan Esenler Belediye Başkanı M. Tevfik Göksu kursiyerlere sertifika ve hediyelerini takdim ederek başarılarını kutladı.