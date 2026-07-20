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Alet çantası sırtında: Evinin ustası oldular

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Alet çantası sırtında: Evinin ustası oldular

Esenler Belediyesi’nin hayata geçirdiği ‘Kendi Evinizin Ustası Olun’ projesini başarıyla tamamlayan 70 kursiyer, düzenlenen törende sertifikalarını Başkan Mehmet Tevfik Göksu’nun elinden aldı. Gündelik yaşamda ihtiyaç duyulan temel tamirat ve onarım becerilerinin kazandırıldığı program, katılımcılardan yoğun ilgi gördü.

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Foto - Alet çantası sırtında: Evinin ustası oldular

Esenler Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü, Usta Eğitimleri kapsamında ‘Kendi Evinizin Ustası Olun’ projesinin sertifika törenini düzenledi. Esenler Belediyesi’ne ait atölyelerde, uzman teknik ekipler tarafından 6 hafta boyunca süren eğitimlerde kursiyerlere, evde temel elektrik, sıhhi tesisat, montaj, bakım onarım ve iş sağlığı ve güvenliği alanlarında teorik ve uygulamalı eğitimler verildi. Eğitimlerde başarılı olan 70 kursiyer, Esenler Belediyesi Konferans Salonu’nda düzenlenen törende sertifikalarını aldı. Kursiyerlere ayrıca almış olduğu eğitimleri gündelik hayatta uygulayabilmeleri amacıyla alet takım çantası hediye edildi. Programa katılan Esenler Belediye Başkanı M. Tevfik Göksu kursiyerlere sertifika ve hediyelerini takdim ederek başarılarını kutladı.

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Foto - Alet çantası sırtında: Evinin ustası oldular

VATANDAŞLARIMIZA YENİ BECERİLER KAZANDIRIYORUZ: Esenler Belediye Başkanı M. Tevfik Göksu, belediye olarak vatandaşların günlük yaşamını kolaylaştıracak projeleri hayata geçirmeye önem verdiklerini belirterek, "Belediyecilik anlayışımız sadece altyapı ve üstyapı hizmetleriyle sınırlı değil. Vatandaşlarımızın hayatını kolaylaştıracak, onlara yeni beceriler kazandıracak eğitim programlarını da önemsiyoruz. 'Kendi Evinizin Ustası Olun' projemizle hem ev ekonomisine katkı sağlayacak hem de günlük yaşamda ihtiyaç duyulan temel tamirat ve bakım becerilerini kazandırmayı hedefledik. Eğitimlerini başarıyla tamamlayan tüm kursiyerlerimizi tebrik ediyor, edindikleri bilgileri hayatlarında kullanmalarını diliyorum" dedi.

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Foto - Alet çantası sırtında: Evinin ustası oldular

243 KURSİYER EĞİTİM ALDI: Esenler Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürü Eyüp Ezber ise şunları söyledi: "Bu projemiz Destek Hizmetleri Müdürlüğü tarafından yürütülmekte olup belediyemizin imkânları çerçevesinde yapılmaktadır. Belediyemizin öz kaynakları ve uzman ekipleri tarafından verilen eğitimlerimiz 6 hafta sürüyor. Bu program kapsamında elektrik, sıhhi tesisat, montaj, bakım onarım gibi hizmetler vermekteyiz. 6 hafta sonunda hediyelerimiz ve sertifika törenimiz oluyor. Proje bu zamana kadar üç aşamalı şekilde yapıldı. Toplamda 243 kursiyere sertifikası verildi. Bu dönem 3’üncü dönemimizi gerçekleştirerek 70 kişiyi burada mezun etmiş olduk" dedi.

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Foto - Alet çantası sırtında: Evinin ustası oldular

PRATİK BİLGİLER ÖĞRENDİK: Merve Memiş isimli kursiyer ise "6 hafta boyunca ‘Kendi Evinin Ustası Olun’ kursuna katıldım. Bu kurstan çok memnun kaldım. Sıhhi tesisat, elektrik tesisatı, su tesisatı gibi dersleri gördük. Bu derslerden çok verim aldım. Belediye Başkanı M. Tevfik Göksu’ya böyle bir kurs açtıkları için teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı. Programa katılan Şengül Toylan da "Gayet verimli, eğitici, evimizde yapabileceğimiz pratik bilgiler öğrendik. Elektriğimizden, vanalara kadar her şeyi öğrenebiliyoruz" diye konuştu.

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