Alet çantası sırtında: Evinin ustası oldular

243 KURSİYER EĞİTİM ALDI: Esenler Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürü Eyüp Ezber ise şunları söyledi: "Bu projemiz Destek Hizmetleri Müdürlüğü tarafından yürütülmekte olup belediyemizin imkânları çerçevesinde yapılmaktadır. Belediyemizin öz kaynakları ve uzman ekipleri tarafından verilen eğitimlerimiz 6 hafta sürüyor. Bu program kapsamında elektrik, sıhhi tesisat, montaj, bakım onarım gibi hizmetler vermekteyiz. 6 hafta sonunda hediyelerimiz ve sertifika törenimiz oluyor. Proje bu zamana kadar üç aşamalı şekilde yapıldı. Toplamda 243 kursiyere sertifikası verildi. Bu dönem 3’üncü dönemimizi gerçekleştirerek 70 kişiyi burada mezun etmiş olduk" dedi.