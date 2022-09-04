Açlık isyanlarıyla boğuşan PKK, teröristleri tedavi edecek ilâca da muhtaç kaldı

GÖKSEL ÇAĞLAV ANKARA

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin sınır ötesi harekatları ile bitme noktasına gelen PKK’ya bir darbe de Irak merkezi hükümeti ve Kürdistan Demokrasi Partisi’nden (KDP) geldi. Silah bırakarak toprakları terk etmesi için PKK’ya ağır yaptırımlar uygulayan KDP, Irak’ta bulunan PKK kamplarındaki hastanelere ilaç ambargosu getirdi.

Teröristlerinin tedavisi için örgütün kamplarında kurulan hastanelere Irak güvenlik güçleri ilaç sevkıyatına artık izin vermiyor. İlaç bulmada sıkıntılar yaşayan terör örgütü PKK, yasadışı yollarla ilaç temin etmenin yollarını arıyor. Türkiye ile bağlantıları neredeyse hiç kalmayan terör örgütü, Suriye uzantısı YPG aracılığıyla ilaç temini yapıyordu. Mehmetçiğin kıskıvrak abluka altına aldığı PKK’lı teröristlerin kamplar arasında sevkıyatlarının önlenmesiyle zor duruma düşen örgüt medya organları aracılığıyla ilaç dilenmeye başladı.

Destekçilerinin verdiği ilâçlar da yetmez oldu

Güdümü altında olduğu ülkelerin verdiği ilaç desteklerinin de yetersiz olduğu belirtilen haberlerde bazı doktor unvanlı teröristlerin yaptığı, “Mahmur'daki Hogir ve Viyan Fizyoterapi Hastanesi'nde ilaç sıkıntısı yaşanıyor. Mahmur'a yönelik ambargo var. Ayrıca yolların da kapatılmasından dolayı hastalarımızı tedavi için farklı hastanelere sevk edemiyoruz. İlaçlarla ilgili çok fazla sorun var. Çok sayıda insanın kronik hastalıkları var. Bu hastalara sürekli ilaç verilmeli ancak ilacımız yok. Tedarik ettiğimizde bile ne KDP ne de Irak hükümeti bu ilaçların kamptan geçmesine izin vermiyor” açıklamaları ne kadar aciz duruma düştüklerini ortaya seriyor.