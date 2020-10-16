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Aktüel Açlık grevindeki Filistinli tutuklu için Gazze'de destek gösterisi
Aktüel

Açlık grevindeki Filistinli tutuklu için Gazze'de destek gösterisi

Gazzeliler, İsrail hapishanesinde 82 gündür açlık grevini sürdüren Mahir el-Ahres'in serbest bırakılmasını istedi

Yeniakit Publisher
2020-10-16 17:06:01 -
Açlık grevindeki Filistinli tutuklu için Gazze'de destek gösterisi

GAZZE (AA) - İsrail hapishanesinde 82 gündür açlık grevini sürdüren Filistinli tutuklu Mahir el-Ahres'in serbest bırakılması talebiyle Gazze Şeridi'nde gösteri düzenlendi.

Ulusal ve İslami Güçler Birliğinin çağrısıyla Gazze'deki Kızılhaç binası önünde düzenlenen gösteride, İsrail'in "idari tutukluluk" ve keyfi uygulamalarını protesto etmek için açlık grevi yapan Filistinli tutuklu Ahres'e destek verildi.

Cuma namazını da Kızılhaç binası önünde kılan göstericiler, başta Ahres olmak üzere İsrail hapishanelerindeki tüm Filistinli tutukluların serbest bırakılmasını istedi.

Göstericiler, uluslararası toplumun duruma müdahale etmesini istediklerini ifade eden pankartlar taşıdı.

Filistinli yaklaşık 60 tutuklu, Ahres'e destek için dün açlık grevine başladığını duyurmuştu.

- Açlık grevindeki Filistinli tutuklu "Mahir el-Ahres"

İsrail askerlerince Batı Şeria'nın Cenin kentindeki evinden 27 Temmuz'da gözaltına alınan Ahres, Tel Aviv yönetiminin "idari tutukluluk" ve keyfi uygulamalarını protesto etmek için açlık grevine başlamıştı.

Altı çocuk babası Ahres, 1989, 2004, 2009 ve 2018 yıllarında da İsrail güçlerince 4 kere gözaltına alınmış, toplam 62 ay tutuklu kalmıştı.

İsrail, "idari tutukluluk" adını verdiği uygulamayla Filistinlileri istihbarata dayalı 1 ila 6 ay alıkoyabiliyor.

Tutuklunun, "İsrail'in güvenliği için tehlike teşkil ettiğine" karar verilmesi halinde askeri hakim, suç isnadında bile bulunmadan tutukluluk süresini 5 yıla kadar uzatabiliyor.

Filistin resmi kaynaklarına göre, İsrail hapishanelerinde hâlâ 365'i idari tutuklu 4 bin 700 Filistinli bulunuyor.

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