Açken ballı su içmenin harika etkisi! Ballı su nasıl hazırlanır? Ballı ılık su içmenin faydaları

Bal fonksiyonel bir besindir; özel bileşimi ve antibakteriyel özelliği ile pek çok hastalığa karşı koruyucu ve tedavi edici özelliktedir. Bileşiminde bulunan çeşitli vitaminler, mineraller, organik asitler ve enzimler nedeniyle sindirimi kolay, besleyici bir gıdadır. Balın yaklaşık %17 sini su, kalanını ise fruktoz, glukoz, maltoz ve sakkaroz olmak üzere sekerler oluşturur. Ayrıca az miktarda protein, bazı B grubu vitaminler, C vitamini ve çeşitli mineraller de bulunmaktadır. Bal, içerdiği organik asitler nedeniyle asidik bir gıdadır, PH 'ı 3,9 dur. Balın hastalık ve enfeksiyonlara neden olan birçok mikroorganizmanın gelişimine engel olabilme özelliği içeriğindeki şeker ve lizozim enzimi ile oluşan antibakteriyel fonksiyonu sayesindedir.

Ballı su nasıl yapılır?

Tek yapmanız gereken bir yemek kaşığı balı (mümkünse organik) bir bardak ılık suya ekleyin ve suyun içinde iyice çözün. Bu karışımın maksimum faydasını görmek içinse aç karnına içmeyi unutmayın. İşte bu kadar basit.

Ballı ılık su içmenin faydaları

Enerji ve güç verir

Enerji değeri çok yüksek ve sindirimi kolay bir besin olan bal başta çocuklar, sporcular ve yaşlılar olmak üzere tüm insanların beslenmesinde kullanılır. Özellikle çabuk enerjiye dönüşen hazır bir gıda olması nedeniyle yüzme, dağcılık, atletizm, basketbol, futbol, bisiklet yarışı gibi sporlarla meşgul olan kimselere güç vermek ve yorgunluklarını hafifletmek için kullanılabilir.

Bağışıklığı güçlendirir, bazı rahatsızlıkların ilacıdır

Bal, binlerce yıllardan beri özellikle yara ve yanıkların tedavisinde, cilt rahatsızlıklarında ve mide rahatsızlıklarında yoğun olarak kullanılmaktadır. Yapılan birçok çalışma balın mide ve bağırsakla ilgili bozukluklarda yara ve yanıkların iyileşmesinde antimikrobiyal bir ajan olarak etkili koruma sağladığı kanıtlanmıştır. Ballı su düzenli olarak içildiğinde bağışıklığı güçlendirerek hastalığa yol açan toksinlerden de kurtulmanıza yardımcıdır.

Sindirim sistemini iyileştirir

Sabahları ballı ılık bir bardak su içmek sindirim sisteminizi iyileştirmeye yardım eder. Mide ağrısına ve yanmasına iyi gelir. Balın antiseptik etkisi midenizdeki asitlik derecesini hafifletir. Ballı su kalın bağırsağınızın susuz kalmasını önler ve kabızlık sorunu yaşamazsınız, bu sebeple de sindirim problemlerine bağlı şişkinliklerin önüne geçilir ve özellikle fazla kilo problemi olan kişilerin zayıflamasında destektir. Bağırsaklarınız ağrıyor ve gazınız varsa, bir bardak ılık ballı su içmek gaz sorununuza yardımcı olacaktır.

Kilo vermenize yardımcı olur

Kilo verme programlarında sabahları aç karnına içilen ballı su, balın içindeki şeker sağlıklı kalori kaynağı olan doğal şeker olduğu için, şekerli meşrubatlara karşı duyduğunuz istekle savaşmada önemlidir. Kolalı içecekler, hazır meyve suları gibi şekerli içecekler boş kaloriyle doludur. Bunları azaltarak ballı suyu tercih ederseniz kalori alımınızı azaltır ve kilo verirsiniz.

Kalp sağlığını korumaya yardımcı olur

Kilo verme programlarında vücudunuz susuz kalırsa kendinizi uyuşuk, tembel ve halsiz hissedersiniz enerjinizi artırmak için kahve ve yeşil çay gibi içeceklere ek olarak veya özellikle kafeinli içecekler sevmeyen, içemeyen bireyler, tansiyon hastaları bu içecekler yerine ılık ballı suyu tercih edebilirler. Ayrıca kahve idrar söktürücüdür ve vücudunuzun susuzluk çekmesine yol açabilmektedir. Ballı ılık su içmek sadece vücudun su oranını dengede tutmakla kalmaz, aynı zamanda vücudunuzdaki iyi kolesterol seviyesini artırmaya ve kalp sağlığını korumaya yardımcı olur.

Güçlü bir doğal antioksidandır

Bal şaşırtıcı bir bakteri öldürme özelliğine sahiptir. Özellikle tükettiğiniz balın organik olmasına dikkat edin. Çünkü bu bal bakterilere karşı faydalı olan enzimlerle doludur. Balın içindeki antioksidanlar kötü olan serbest radikallerle savaşır.

Bal tüketimi ile ilgili dikkat edilmesi gerekenler

Önemli olan ballı suyu tüketirken ölçüsünü fazla kaçırmamaktır. Günde en fazla 2-3 su bardağı ballı ılık su içmelisiniz ve özellikle 1 su bardağı ılık suyun içine koyacağınız balın 1 tatlı kaşığını geçmemesine dikkat ediniz.

Bal; kilolu ve çok iştahlı, beden hareketi az olanlar ve şeker hastalığı olan kişiler için uygun olmayan bir besindir. Bal, şeker hastalarının zaten yüksek olan kan şekerlerini aniden yükseltebilir. Ancak bazı kişilerde kan şekerlerinde ani düşüşler olabilir. Bal ancak bu gibi durumlar için uygundur.

Mide ameliyatlarından sonra “damping sendromu” denilen durumlar için de bal uygun değildir. Bal sindirimi gerektirmediğinden aniden kana geçerek kan şekerinin önce yükselmesine, sonra da düşmesine neden olabilir. Bu nedenle, bu gibi durumu olanların da bal tüketmemeleri gerekir.

Bal tüketiminde dikkat edilmesi gereken en önemli noktalardan biri de piyasadaki yapay ballardan uzak durmaktır. Şekerden, bazı katkı maddeleri ve biraz da süzme bal eklenerek “yapay bal” elde edilir bu ballarda ‘yapay bal’ ibaresi kullanılmamaktadır, bu sebeple güvenilir yerlerden bildiğiniz ve sürekli tükettiğiniz, vücudunuzun alerjik reaksiyon vermeyeceği, zehirlenme riskinizin olmayacağı güvenilir ballar, doğal ballar tercih etmelisiniz.

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