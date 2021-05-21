Aciz İsrail polisi titreye titreye kaçtı! İşte bir Müslümanla Yahudi'nin farkı!

Hamas ile terörist İsrail arasında varılan ateşkes anlaşmasından sonra siyonistler, sözlerine sadık kalmayarak Cuma namazının ardından Mescid-i Aksa'daki Müslümanlara saldırdı. Plastik mermi kullanan İsrail polisi, 20'den fazla Filistinliyi yaraladı.

Müslümanla Yahudi'nin farkı!

Olaylar sona erdikten sonra bir İsrail polisi, sürüsünden ayrılarak onlarca Filistinlinin arasında kaldı. Mescid-i Aksa'da haksız saldırılara mağdur kalan Müslümanlar, İsrial polisini yuhalayarak protesto etti. Hayatının en korkulu anlarından birisini yaşadığı gözlenen korkak İsrail polisi, aciz bir şekilde, dışarı çıkmak için koştu. Merdiven basamaklarında bir Filistinli onu itekleyerek yere düşürdü. Hızla ayağa kalkan İsrail polisi kaçmaya devam etti. On beş saniye içinde yaşanan bu olay Müslümanların Yahudilerden farkını ortaya koydu. İsrail polisleri sık sık, tek ve savunmasız insanlara onlarca kişi birleşerek saldırmalarıyla gündeme geliyor. Dünya kamuoyu birçok kez bir kadını onlarca İsrail polisinin acımazsızca darp ettiği görüntülere şahit olurken, Filistinli Müslümanlar ise birkaç dakika önce kendilerine plastik mermi ile saldıran İsrail polisini, tek yakalasalar da onu linç etmedi.