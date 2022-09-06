"Açız efendiler açız, duymuyor musunuz! Domates 35, patlıcan 45, fasulye 95 TL açız" diyorlardı.. Tarkan'ın konseri için, evin balkonuna 500 dolar!

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Tarkan, 9 Eylül Cuma günü İzmir Gündoğdu Meydanı'nda konser verecek.

Tarkan'ın konser vereceği alanda geceliği 500 dolara kiraya çıkartılan ev balkonlarında yer kalmadığı öte yandan tüm balıkçı teknelerinin de 8 bin liradan kiralanmak üzere rezerve edildiği öğrenildi.

Hürriyet’e konuşan bölgenin emlakçıları, gecelik kiralama bedelini sormak için arayanlar nedeniyle telefonlarının susmadığını söyledi.

İzmir Büyükşehir, Tarkan'a kaç yüz bin lira verecek, sır gibi saklanıyor!

Ülkede bir yandan "açız" edebiyatı yapılırken diğer yandan Tarkan konseri için biletlerin tükenmesi, balkonların geceliği 500 dolardan kiralanıp, balıkçı teknelerinde yer kalmaması ile beraber CHP'li Tunç Soyer yönetimindeki İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin İzmir'in kurtuluşu kapsamında gerçekleştireceği konserde sahne alacak Tarkan'a kaç yüz bin lira vereceği ise sır gibi saklanıyor.