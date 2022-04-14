  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Canlı Yayın
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Fahrettin Altun’dan çok önemli açıklamalar Savaşın sona ermesi…

Dünya Bankası'ndan Afgan ekonomisi hakkında açıklama: 'Taliban bunları yapmazsa...'

'Doları olan satsın' diyen ekonomist Mert Başaran uyardı: Paranızı oraya yatırırsanız zarar etmezsiniz

Karamollaoğlu'nun kefil olduğu partinin hali bu!

Ali Rıza Demircan Hoca'nın faiz sözleri sosyal medyayı yıktı geçti

Pakistan sokakları hareketlendi! Halk seçim kararı alınana kadar destek verecek!

O sözleri böyle yorumlandı: Bahçeli, İYİ Partili iki ismi MHP'ye davet etti

Ahmet Özal merak edilen soruya cevap verdi! Cumhur İttifakı'ndan teklif gelirse...

Osmanlı tarihi uzmanı Yunan profesörden canlı yayında tarihi itiraf!

Böyle anne olmaz olsun! Vahşetin ayrıntıları ortaya çıktı!
Ekonomi 'Açız' denilen Türkiye'de bir akşam yemeğine, kim bu parayı veriyor?
Ekonomi

'Açız' denilen Türkiye'de bir akşam yemeğine, kim bu parayı veriyor?

İstanbul'un çeşitli mekanlarında belirlenen iftar yemeği ücretleri, "Açız" denilen bir ülkede kimlerin bu hesapları nasıl ödeyebildiği sorusunu gündeme getirdi.

Yeniakit Publisher
2022-04-14 18:06:00 - 2022-04-14 18:14:29
'Açız' denilen Türkiye'de bir akşam yemeğine, kim bu parayı veriyor?

 Yeniakit.com.tr 

İslam alemi Ramazan ayını idrak etmeyi sürdürürken, Ramazan'ın ruhuna aykırı şatafatlı iftar ve sahur sofraları bu yıl da eksik olmadı.

Bu hesaplar nasıl ödeniyor?

İstanbul'un çeşitli mekanlarındaki tek kişilik iftar fiyatları, bu masalarda kimlerin oturp, "açız" denilen ülkede nasıl bu hesapları ödeyebildiği sorusunu gündeme getirdi.

İstanbul'daki bazı mekanlarda tek kişilik iftar fiyatları şöyle:

Çırağan 1250 TL

Four Seasons 1150 TL

Mandarin Oriental 980 TL

Raffles 950 TL

Beyti 775 TL

Swissotel 675 TL

Fairmont Quasar 650 TL

Borsa Kandilli 600 TL

Radisson Ortaköy 490 TL

Hilton Maslak 450 TL

Kile Etiler 450 TL

Şazeli Florya 425 TL

Kaşıbeyaz Florya 420 TL

Develi 400 TL

Kaşıbeyaz Yeniköy 390 TL

Le Meridien Etiler 390 TL

Ziya Şark Florya 375 TL

Zerafet Etiler 350 TL

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay