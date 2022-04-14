'Açız' denilen Türkiye'de bir akşam yemeğine, kim bu parayı veriyor?
İstanbul'un çeşitli mekanlarında belirlenen iftar yemeği ücretleri, "Açız" denilen bir ülkede kimlerin bu hesapları nasıl ödeyebildiği sorusunu gündeme getirdi.
Yeniakit.com.tr
İslam alemi Ramazan ayını idrak etmeyi sürdürürken, Ramazan'ın ruhuna aykırı şatafatlı iftar ve sahur sofraları bu yıl da eksik olmadı.
Bu hesaplar nasıl ödeniyor?
İstanbul'un çeşitli mekanlarındaki tek kişilik iftar fiyatları, bu masalarda kimlerin oturp, "açız" denilen ülkede nasıl bu hesapları ödeyebildiği sorusunu gündeme getirdi.
İstanbul'daki bazı mekanlarda tek kişilik iftar fiyatları şöyle:
Çırağan 1250 TL
Four Seasons 1150 TL
Mandarin Oriental 980 TL
Raffles 950 TL
Beyti 775 TL
Swissotel 675 TL
Fairmont Quasar 650 TL
Borsa Kandilli 600 TL
Radisson Ortaköy 490 TL
Hilton Maslak 450 TL
Kile Etiler 450 TL
Şazeli Florya 425 TL
Kaşıbeyaz Florya 420 TL
Develi 400 TL
Kaşıbeyaz Yeniköy 390 TL
Le Meridien Etiler 390 TL
Ziya Şark Florya 375 TL
Zerafet Etiler 350 TL