Acıyı en derinden hissetmek isteyen varsa Murat Kurum'u dinlesin! Göz yaşlarına hakim olamadı

Geçtiğimiz yıl bugün yaşanan deprem felaketi unutulmuyor. Acılar ilk günkü gibi tazeliğini korurken, afetzedelerin yaralarını sarmak adına büyük bir mücadele ortaya koyuluyor.

Bugün özellikle depremden etkilenen 11 kentte anma programları düzenlendi.

MURAT KURUM DEPREMZEDELERLE BULUŞTU

İstanbul'da da vatandaşlar unutulmadı. Cumhur İttifakı'nın İstanbul adayı Murat Kurum, Asrın Felaketi Anma Programı'na katıldı.

Burada depremzede ailelerle bir araya gelen Kurum, konuşma yaptı.

"İKİ GÜN ÖNCE UMUDUMUZ YENİDEN ÇİÇEK AÇTI"

Açıklamaları sırasında gözyaşlarını tutamayan Murat Kurum, şu ifadeleri kullandı:

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"Her yerde sondaj çalışması yaparak sıvılaşma alanlarını, zemin etütlerini tek tek tespit ettik. Hepsine de gittim. Havadan, karadan Cemil pilotumuzla beraber hepsini inceledik. En doğru yer neresi, nereye yapılması lazım… 3 ay bile geçmemişti. Yeni 180 bin yuvanın inşasını dualarla başlattık. İki gün önce umudumuz yeniden çiçek açtı. Cumhurbaşkanımız yeni yuvalarını afetzede kardeşlerimize teslim etti."

"BU GÜÇLÜ, BU BÜYÜK ULU DEVLET DAİMA PAYİDAR OLSUN"

Konuşması sırasında duygusal anlar yaşayan ve gözyaşlarını tutamayan Murat Kurum, sözlerine şöyle devam etti:

"Biz elimizi oradan çekmeyeceğiz. Gönlümüzü deprem bölgesinden hiçbir zaman çekmeyeceğiz. Çünkü biz samimiyiz, dertliyiz. Oradaki depremzede kardeşlerimizin neye ihtiyacı varsa biz ona koşacağız. 1 Nisan sabahı da koşacağız. İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 11 ilin yanında olacak. Hep birlikte 16 milyon İstanbulluyla beraber onlarla el ele kol kola olacağız. Tüm yüreğimle şu duayı ediyorum ki; Cenabı Allah bize, annelerimize, güzel yavrularımıza bu acıları bir daha yaşatmasın. Bizi yeni yuvalarımızın teslim edildiği bugüne ulaştıran Rabbimize sonsuz şükür ediyoruz. Bu güçlü, bu büyük ulu devlet daima payidar olsun."