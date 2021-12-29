'Acımadı ki' diyen bu marketçileri zırıl zırıl ağlatın

Turgay Güler, doların yükselmesini gerekçe göstererek fiyatları şişiren marketlerin dolar düşmesine rağmen kıllarını kıpırdatmamasına çok sert tepki gösterdi. Güler, "Kesilen cezalar sonrası 'acımadı ki' dercesine pis pis sırıtanları gördük. O halde yeni cezaların can yakacak düzeyde olması sağlanmalı. Kimse sırıtamamalı. Zırıl zırıl ağlamalı" ifadelerini kullandığı Akşam gazetesindeki yazısında bakın nelere dikkat çekti:

"Geceden talimat verip sabahın köründe çalışanlarını ayağa diktiler. Allah'tan korkmadan, kuldan utanmadan gizli gizli etiketleri şişirttiler.

Sonra işi iyice yüzsüzlüğe vurarak mesai saati içinde marketleri kilitleyip yeni fiyatları etiketlendirdiler.

Vicdanları zerre rahatsız olmadı.

Mesai bitiminde ertesi güne hazırlık olsun diye etiketleri bir daha yenilediler. O etiketleri yenileyen market çalışanlarının vicdanı elvermedi. Rezilliği fotoğraflayıp sosyal medyada paylaştılar.

Günde iki kere üç kere fiyat artırırken keyifleri yerindeydi.

'Kur'u bahane ediyorlardı.

Kur düştü!

Ama elleri fiyat indirmeye bir türlü gitmiyor.

Beş litrelik ayçiçek yağının fiyatını iki yüz elli liraya kadar yükseltirken nasıl da mutluydunuz değil mi?

Vicdanınız zerre sızlamıyor 'vatandaş bunu nasıl alacak' demiyordunuz?

Aylar öncesinden yağları deponuza istiflemiştiniz. Altı aylık, bir yıllık çek vermiştiniz karşılığında.

Daha üreticinin cebine ürününün parası girmemişken on kat fiyat artırıp vatandaşın kanını emdiniz.

Doymadınız mı?

Yeter! Doldurdunuz kasalarınızı kapağını da ayağınızla iterek kapatıyorsunuz!

Yetmedi mi?

Marketlerde fahiş fiyatlı etiketleri gördükçe asabım bozuluyor.

Arsızca direniyorlar!

'Fahiş fiyatla bir gün daha, bir hafta daha satış yapsak kârdır' diyorlar.

Ey millet!

En zor gününde kur artışını fırsat bilip sofrana göz diken bu açgözlüleri sakın unutma.

Gördün! Fırsatını bulduğunda gırtlağına çöküveriyor.

Bir musibet geldi başımıza. Böylesi zamanlarda kim nasıl tavır alıyor gördük. O halde benzerlerini bir daha yaşamamak için sanırım gerekli yasal düzenlemelerin behemehâl yapılması gerekiyor. Kesilen cezalar sonrası 'acımadı ki' dercesine pis pis sırıtanları gördük. O halde yeni cezaların can yakacak düzeyde olması sağlanmalı.

Sırıtamamalı.

Zırıl zırıl ağlamalı.

Birkaç gün sonra yeni yıla gireceğiz.

2022 model otomobiller gelecek.

Bayilerin bu araçları el altında galerilere vermesinin önü kesilmeli.

Kiralama şirketi kamuflajıyla bu araçların bayilerden çekilip fahiş fiyatlarla satılmasına engel olunmalı."