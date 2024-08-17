Açılış tarihi açıklandı! İstanbul-Edirne hızlı treninde sona doğru

Bakan Uraloğlu, tamamını bölünmüş yol standardında yapmayı kararlaştırdıkları yolun bu sene sonuna kadar yaklaşık 4 kilometrelik kesimini de bitirerek trafiğe açmayı hedeflediklerini söyleyerek, proje ile zamandan 692 milyon, yakıttan 176 milyon olmak üzere yıllık toplam 868 milyon liralık bir tasarruf sağlanacağının altını çizdi. Basra Körfezinden başlayıp Kalkınma Yoluyla Türkiye’ye gelen yaklaşık 2 bin 100 kilometrelik güzergahın önemli bir parçası olan Halkalı-Kapıkule Hızlı Tren Hattı’nın 153 kilometrelik Çerkezköy-Kapıkule kesimini gelecek yıl, geri kalan kesimin tamamını ise 2026 yılının sonuna doğru açmayı hedeflediklerini bildirdi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Saray-Kırklareli Yolu şantiyesinde devam eden çalışmaları inceleyerek, çalışmalar ile ilgili bilgi aldı. Bakan Uraloğlu burada yaptığı basın açıklamasında, Kırklareli'ni Saray üzerinden hem Tekirdağ’a hem de İstanbul'a bağlayan önemli bir güzergah olduğunu anımsatarak toplam uzunluğu 71,1 kilometre olan yolun biz öncelikle yaklaşık 28 kilometresini bölünmüş yol, kalan 43 kilometreyi ise de platformlu yol olarak iyileştirme planlarını Kırklareli’nin hızlı gelişme potansiyeli sebebiyle revize ettiklerini anımsatarak, “İlimizin yöneticileri ve Karayolları Genel Müdürlüğündeki arkadaşlarımızla yaptığımız istişareler sonucu iş bir defa yapılır dedik ve yolun tamamının bölünmüş yol yapılması ile ilgili karar aldık ve proje revizyonunu da yaptık. Ona göre de çalışmalarımızı yürütüyoruz. Geçen senenin sonuna doğru bu kararı almıştık.” dedi.

4 Milyar Liralık Proje Bedeli

Bakan Uraloğlu, yaklaşık 4 milyar liralık bir proje bedeliyle çalışmaları yürüttüklerinin altını çizerek, “71.1 kilometre yolumuzun 33.1 kilometrelik kesimini bölünmüş yol olarak bitirerek trafiğe açtık. Bu sene sonuna kadar da yaklaşık 3.7 - 4 kilometre civarında bir bölümü daha bölünmüş yol olarak bitirerek inşallah trafiğe açmış olacağız. Yine bu sene içerisinde daha önceden sıcak karışım imalatlarını yaptığımız kesimlerde de 10,8 kilometrelik bir bölümde yine iyileştirme çalışmalarını yapacağız. Tabii yolun boyutunu standardını değiştirdiğimiz için önümüzdeki süreçte de muhtemelen bir ikmal ihalesi yapma ihtiyacı olacak. Onu da arkadaşlarımızla beraber yürütüyoruz.” Diye konuştu.



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Yıllık 868 Milyon Türk Lirası Tasarruf

Proje kapsamında; Kırklareli, Saray, Tekirdağ ve İstanbul için hem ilçe geçişlerini hem köy geçişlerini rahatlatacaklarını belirten Uraloğlu, önemli bir bölümü de mevcut yerleşimlerin dışarısına çıkardıklarını belirterek, “Şehir geçişleri şeklinde hem transit trafiği hem yerel trafiği rahatlatıyoruz hem de şehrin düzgün gelişmesine bir taraftan da katkı sağlamış oluyoruz. Tabii biz bunu bitirdiğimiz zaman öncelikle zamandan tasarruf edeceğiz, yakıttan tasarruf edeceğiz. Bunlardan daha kıymetlisi daha güvenli bir trafik akışını biz sağlamış olacağız. Burada zamandan ve yakıttan ne tasarruf edecek diye bakacak olursak zamandan 692 milyon Türk lirası, yakıttan 176 milyon Türk lirası olmak üzere yıllık 868 milyon liralık bir tasarruf sağlamış olacağız. Buraya yaptığımız yatırımın ne kadar kısa zamanda kendini amorti ettiğini de bu rakamlardan anlayabiliriz.” dedi. Uraloğlu ayrıca, yıllık 13 bin 100 ton karbon emisyonu salınımını da azaltacaklarının altını çizerek, halihazırda yaklaşık 10 bin trafiğin olduğu yolda, yaklaşık 78 dakika - bir buçuk saat süren yolculuk süresini de 45 dakikaya indireceklerini belirtti.

Halkalı Kapıkule Hızlı Tren Hattı Çerkezköy – Kapıkule Kesimi Ağustos 2025’te Tamamlanacak

Halkalı Kapıkule Hızlı Tren Hattı hakkında da istişarelerde bulunduklarını anlatan Bakan Uraloğlu, “Hattı 229 kilometreye düşünüyoruz ve bu tabii sadece bir Kırklareli’ne sadece Edirne'ye, İstanbul'a hatta sadece Türkiye'ye hizmet edecek olan bir proje değil. Ortadoğu'dan Fav Limanı’ndan Basra Körfezinden başlayıp kalkınma yoluyla ülkemize gelen, Ovaköyden girip Kapıkule'ye kadar giden yaklaşık 2 bin 100 kilometrelik güzergahımızın da çok önemli bir kesimi.” diye konuştu. Halkalı – Kapıkule Hızlı Tren Hattı’nın 153 kilometrelik Çerkezköy-Kapıkule kesimini gelecek senenin Ağustos ayında hizmete alacaklarını belirten Uraloğlu sözlerine şu şekilde devam etti:

“Geri kalan kesimin de muhtemelen 2026’nın sonuna doğru tamamını açmış olacağız ve projenin tamamlanmasıyla Halkalı-Kapıkule arası yolcu seyahat süresini 4 saatten 1 saat 30 dakikaya; yük taşıma süresini ise 8 saat 30 dakikadan 3 saat 30 dakikaya düşeceğiz. Hem yüklerimizi hem de yolcularımızı istenilen zamanda ve gerçekten de çok güvenli bir şekilde biz yerine iletmiş olacağız. Bu yaptığımız projeyle zamandan ciddi bir tasarruf ettiğimiz gibi yük ve yolcu taşımacılığını da en az 4 kat arttırmış olacağız. Çevreci olan bir projemizi daha bu şekilde biz hayata geçirmiş, ilimize, bölgemize, Türkiye’mize kazandırmış olacağız. Hayırlı uğurlu olsun. Kırklareli inşallah daha iyisini hak ediyor. Biz de bütün siyasetçilerimiz ile beraber Ak Parti hükümetimizle beraber Cumhur İttifakımızla beraber inşallah bu hizmetleri vatandaşımıza getirme gayreti içerisinde, azmi içerisinde olacağız. Hemen benim arkamda, benim solumda gördüğümüz görülen çalışmalar da bunun net emaresidir.”