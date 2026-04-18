Özel bir hastanede büyük skandal Büyük gerilim: İran Hürmüz Boğazı'nı geçmeye çalışan gemileri vurdu! Başbakanın oğlu öldürüldü! Bakan Fidan İsrail'in alçak planını açıkladı! Kendi güvenliği bahane! Tahran'da Cuma namazında 'Yaşasın Türkiye' nidaları yeri göğü inletti Ataşehir Belediyesi'nde Rüşvet Depremi! 7 milyon dolarlık iskân tarifesi Vah vah vah! Adıgüzel gözaltına alınmasaydı "Atatürk Kütüphanesi" açacakmış! 2 öğrenci vefat etti! Diyarbakır'daki okulda yürek yakan haber Uslu ve Yıldırım zirveyi salladı: Divan kurulu öncesi dikkat çeken diyalog! İşte o anlar CHP'nin algısı patladı: Motorine dev indirim!
Acılı baba böyle seslendi: "Kimse bizim çocuklarımıza talimat veremez"

Yeniakit Publisher
Acılı baba böyle seslendi: "Kimse bizim çocuklarımıza talimat veremez"

Kahramanmaraş’ta okul saldırısında yaşamını yitiren 11 yaşındaki Bayram Nabi Şişik için mevlit okutuldu. Programda konuşan baba İsmail Şişik, oğlunun şehit olduğunu belirterek dikkat çeken mesajlar verdi.

Kahramanmaraş’ta okul saldırısında hayatını kaybeden Bayram Nabi Şişik’in vefatının 3’üncü gününde düzenlenen mevlitte, acılı baba İsmail Şişik hem oğluna dair duygularını anlattı hem de dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

 

Çarşamba günü Ayser Çalık Ortaokulu’nda İsa Aras Mersinli’nin silahlı saldırısı sonucu yaşamını yitiren öğrencilerden Bayram Nabi Şişik’in vefatının 3’üncü gününde mevlüdü okutuldu. Oğlunu kaybetmenin acısını yaşayan İsmail Şişik, olayı duyar duymaz okula gidip oğlunu aradığını ancak hastanede bulduğunu belirterek, şöyle konuştu:

 

“O artık bizim meleğimiz”

“Benim yavrum ilk ölen çocuktu. Allah rahmet eylesin. Hayal dünyası çok genişti. İlk önce vatanına, milletine hayırlı bir evlat olması için derslerine çok iyi çalışıyordu, futbol oynamayı seviyordu. Zaten 5 yaşındayken tekvando yaptırdık biz ona. Sporla ilgiliydi yüzmeyi biliyordu. Dolayısıyla çocukluğunu doya doya yaşadı diyemeyeceğim, yarım kaldı. Bayram mükemmel bir çocuktu. Birazcık fazla konuşuyordu, fazla zekiydi. Çok seviyorduk Allah verdi, Allah aldı. Yavrum şehit oldu şefaatine nail eylesin bizlere inşallah. O artık bizim meleğimiz. Tatlı miniğimizi, canımızı, ciğerimizdi artık bizim cennet kuşumuz. Diğer yavrularımız da cennet kuşumuz. Öğretmenimiz de bizim için çok değerli, kahraman bir öğretmendi. Çocukların üstüne kapanmaya çalışmış. Allah razı olsun, Allah merhametiyle muamele eylesin. Makamları ali olsun” diye konuştu.

 

“Şehitlik makamı yüce bir makam”

Oğlu ve arkadaşları ile onlara kendisini siper eden öğretmen Ayla Kara’nın şehit olduğunu ve şehitlik makamının çok yüce bir makam olduğunu ifade eden İsmail Şişik, şunları söyledi:

 

“Şehitlik makamı yüce bir makam. Bunu dünya üzerinde en iyi Türkler bilir, Türkler bunu yaşar. Müslümanlar bilir, Müslümanlar bunu yaşar. Kafirler bilmez. Bilmedikleri için hala saldırıyorlar. Filistin'de, Gazze'de, Doğu Türkistan'da hepsi beklesin. Bu nesil yetişiyor, geliyor. Onun için oyunlarla, bilgisayar oyunlarıyla düğmeye basıp bizim gençlerimize talimat vermeye kimse kalkmasın. Türk Milleti okuyarak, gençleriniz okuyarak daha iyi yerlere gelecek. Bu ülke bizim ülkemiz. Biz lider bir ülkeyiz, bu lider ülkeyi hak ettiği yere bu gençler getirecek. Allah'ın izniyle buna da kimse engel olamayacak. 40-45 sene PKK'yı öne sürdüler şimdi başka argümanları öne sürmeye çalışıyorlar. Bu millet uyandı, artık ok yaydan çıktı. Türk Milleti’ni kimse tutamaz. Türk çocuklarını kimse tutamaz. Allah'ın izniyle gümbür gümbür geliyoruz. Oradan buradan talimat vermesinler bizim çocuklarımıza.”

Kahramanmaraş Tek Yürek Oldu; Acı Kayıplar Dualarla Uğurlandı
Kahramanmaraş Tek Yürek Oldu; Acı Kayıplar Dualarla Uğurlandı

Kahramanmaraş Tek Yürek Oldu; Acı Kayıplar Dualarla Uğurlandı

Kahramanmaraş'ta okul saldırısında acı bilanço artıyor: Ölü sayısı 10'a yükseldi
Kahramanmaraş'ta okul saldırısında acı bilanço artıyor: Ölü sayısı 10'a yükseldi

Kahramanmaraş'ta okul saldırısında acı bilanço artıyor: Ölü sayısı 10'a yükseldi

Kahramanmaraş saldırganının dijital ayak izleri kan dondurdu: Katliam senaryosu bilgisayarından çıktı
Kahramanmaraş saldırganının dijital ayak izleri kan dondurdu: Katliam senaryosu bilgisayarından çıktı

Kahramanmaraş saldırganının dijital ayak izleri kan dondurdu: Katliam senaryosu bilgisayarından çıktı

Ali Mahir Başarır'ın 'Onurlu' dedikleri karanlık ağdan katliam çıktı: Kahramanmaraş saldırganının kan donduran LGBT ve İncel bağlantıları
Ali Mahir Başarır’ın ‘Onurlu’ dedikleri karanlık ağdan katliam çıktı: Kahramanmaraş saldırganının kan donduran LGBT ve İncel bağlantıları

Ali Mahir Başarır’ın ‘Onurlu’ dedikleri karanlık ağdan katliam çıktı: Kahramanmaraş saldırganının kan donduran LGBT ve İncel bağlantıları

Öğrencileri için kendini siper etti! Ayla öğretmen için mevlit okutuldu
Öğrencileri için kendini siper etti! Ayla öğretmen için mevlit okutuldu

Öğrencileri için kendini siper etti! Ayla öğretmen için mevlit okutuldu

Yorumlar

Allah mekanlarını cennet eylesin

Gözlerimiz doldu. Baba gerçekten çok bilinci..Söylenebileceklerin en güzelini ifade etmiş...Şehitlerimize Allah dan rahmet diliyoruz.
