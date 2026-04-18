Bir asırlık sessizlik sona erdi! Fatma Sultan Camii yeniden ibadete açıldı

İstanbul Fatih'te yaklaşık bir asır önce yıkılarak ortadan kalkan tarihi Fatma Sultan Camii, aslına uygun biçimde yeniden inşa edilerek yeniden ibadete açıldı.

Yaklaşık bir asır önce ortadan kalkan tarihi Fatma Sultan Camii, yeniden inşa edilerek ibadete açıldı. İstanbul Fatih’te, eski Babıali, bugünkü İstanbul Valiliği binasının karşısında yer alan ve yaklaşık bir asır önce yıkılarak günümüze ulaşamayan tarihi Fatma Sultan Camii, Mahmud Es’ad Coşan Vakfı ile İstanbul Valiliğinin yürüttüğü çalışmalar sonucunda aslına uygun biçimde yeniden inşa edilerek ibadete açıldı.

 

Bir asır sonra ilk cuma namazı

Gümüşhanevi Ahmed Ziyaeddin Efendi’nin dergahı olarak da bilinen tarihi yapıda, tam bir asır sonra ilk kez cuma namazı kılındı. 1727 yılında 3’üncü Ahmed’in kızı Fatma Sultan tarafından inşa ettirilen, 1859’dan itibaren Gümüşhanevi Dergahı olarak kullanılmaya başlanan ve 1925 yılına kadar bu vazifesini sürdüren mekan, 17 Nisan’da, kılınan cuma namazı ile yaklaşık 100 yıl aradan sonra yeniden ibadete açıldı.

 

 

Programa, İstanbul Valisi Davut Gül de katıldı. Cuma namazı öncesinde katılımcılara lokum ve gül suyu ikram edildi. İstanbul Valisi Davut Gül, programa iştirak ederek vatandaşlara aşure ikramında bulundu. Camiye sığmayan vatandaşlar namazlarını avluda eda etti.

