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Acılı anne kaçırılan oğlu için Galatasaray'dan yardım bekliyor! Fatih Terim, Abdurrahim Albayrak ve taraftar henüz sessiz

Terör örgütü PKK'nın kaçırdığı 17 yaşındaki amatör kaleci Süleyman Çetinkaya'nın gözü yaşlı annesi Galatasaray'dan yardım bekliyor. Sarı-kırmızılı ekipten anne Fevziye Çetinkaya'nın çağrısına henüz cevap verilmedi.

12 Eylül 2019 Perşembe 01:44
Acılı anne kaçırılan oğlu için Galatasaray'dan yardım bekliyor! Fatih Terim, Abdurrahim Albayrak ve taraftar henüz sessiz

Çocukları terör örgütü tarafından dağa kaçırılan ailelerin HDP Diyarbakır İl Binası önündeki eylemi devam ediyor. Eyleme katılan gözü yaşlı annelere her gün bir yenisi ekleniyor. Son olarak 30 Ağustos 2019 günü dağa kaçırılan 17 yaşındaki Süleyman Çetinkaya’nın ailesi eyleme katıldı.

Fevziye Çetinkaya ve baba Süleyman Çetinkaya, kaçırılan oğulları için HDP İl Binası önünde nöbete başladı. Oğullarının koyu bir Galatasaraylı olduğunu söyleyen anne Çetinkaya, "O koyu bir Galatasaraylıydı. En büyük hayali kaleci olup, Galatasaray’da oynamaktı. Terörle, teröristle işi olmazdı. Oğlumu kaçırdılar, kandırdılar, götürdüler. Çocuğumun bulunmasını istiyorum,  onu geri getirsinler. Onun en sevdiği şey Galatasaraydı, Galatasaray camiasına sesleniyorum. O sizden biriydi. Sizin bir evladınızdı. Onu dağa kaçırdılar, lütfen sesimizi duyun, bize destek olun, oğlumu birlikte kurtaralım" çağrısında bulundu.

Galatasaray'dan cevap bekleniyor

Radamel Falcao transferi ve o süreçte yaşananlarla uzun bir süre Türkiye gündeminde yer edinen Galatasaray'dan, dağa kaçırılan Süleyman Çetinkaya için HDP İl Binası önünde nöbete başlayan Fevziye Çetinkaya'nın çağrısına henüz bir cevap gelmedi. Sosyal medydada, Falcao'yu gündeme taşıyan sarı kırmızılı taraftarların konuya dair ilgisiz kalması dikkatlerden kaçmadı. Türk futbolunun efsanevi ismi Fatih Terim'in ve Kolombiyalı yıldız için günlerce kulis çalışmalarında bulunan İkinci Başkan Abdurrahim Albayrak'ın konuya el atıp atmayacağı merakla bekleniyor. Onurlu direnişe sarı kırmızılı ekibin vereceği destek diğer takımların atacağı önemli adımlar için bir ön ayak oluşturabileceği söyleniyor.

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Haber Tarihi: 12 Eylül 2019 Perşembe 01:44
  1. Diyarbakır
  2. Galatasaray
  3. fevziye çetinkaya

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