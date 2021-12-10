  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Acilde oksijen tüpü patlayınca olanlar oldu!
Gündem

Acilde oksijen tüpü patlayınca olanlar oldu!

Zonguldak'da hastane acil servisinde oksijen tüpü patladı. Olayda biri hemşire biri sağlık çalışanı olmak üzere iki kişi yaralandı.

Yeniakit Publisher
2021-12-10 15:45:02 - 2021-12-10 15:45:02
Acilde oksijen tüpü patlayınca olanlar oldu!

Öğle saatlerinde henüz bilinmeyen bir nedenle BEÜ Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Hastanesi’nin acil servisinde oksijen tüpü patladı.

Patlama sonrası çıkan yangın müdahale edilerek söndürüldü.

Olayda biri hemşire biri sağlık çalışanı olmak üzere iki kişi yangından etkilendi.

İlk müdahaleleri acil serviste yapılan personelin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Acil servisteki hastalar ve personel tahliye edildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Cem Küçük’tan asgari ücret çağrısı: Bu rakamdan aşağısı kurtarmaz
Ekonomi

Cem Küçük’tan asgari ücret çağrısı: Bu rakamdan aşağısı kurtarmaz

Gazeteci Cem Küçük, bugünkü yazısında "Asgari ücrette 4 bin TL’den aşağısı kurtarmaz" ifadelerini kullandı.
MÜSİAD’dan dikkat çeken dolar çıkışı: 2-3 ay sonra döviz...
Ekonomi

MÜSİAD’dan dikkat çeken dolar çıkışı: 2-3 ay sonra döviz...

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Genel Başkanı Mahmut Asmalı, döviz kurundaki dalgalanmalara ilişkin konuştu. Asmalı, “Bir i..
CHP'li İBB'nin beceriksizliğine Can Ataklı bile isyan etti!
Medya

CHP'li İBB'nin beceriksizliğine Can Ataklı bile isyan etti!

CHP'li İBB'nin ulaşımda yaşattığı sorun vatandaşları bezdirirken sonunda CHP yandaşı Can Ataklı da dayanamadı. İstanbul'da metro ve yollarda..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay