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Yaşam Acılar halen taze! Enkazda yaşadığı inanılmaz
Yaşam

Acılar halen taze! Enkazda yaşadığı inanılmaz

Yeniakit Publisher
2024-02-05 23:55:00 -
Acılar halen taze! Enkazda yaşadığı inanılmaz

Hatay'da enkaz altında iki gün kalan 70 yaşındaki Tahir Amca'nın anlattıkları tüyleri diken diken etti.

Asrın felaketi 6 Şubat depremlerinde Hatay’da enkaz altında kalan 70 yaşındaki mahalle muhtarı Tahir Sarı eşiyle birlikte iki gün enkaz altında kaldı. Sarı, enkazdan sağ olarak çıkarılırken eşi ise hayatını kaybetti.

Enkazda yaşadıklarını İhlas Haber Ajansı’na gözyaşları içinde anlatan Tahir Sarı, enkazdayken yüzünü göstermeyen 3 kişinin kendisine su getirdiğini ve o su ile hayatta kaldığını söyledi. Sarı, “3 kişi karşıma geldi oturdu. Bana yüzlerini göstermediler. Yeşil bir giyimleri vardı. Bana suyu verdiler içtim. Ben o sırada kurtarmaya çalışanlara bağırdım ben artık refaha kavuştum beni bırakın dedim ama onlardan da ses çıkmadı. Ben sözün bittiği yerdeydim” diye konuştu.

"Kardeşim beni kurtarmak isterken öldü"

Kardeşinin de kendisini kurtarmak isterken hayatını kaybettiğini belirten Sarı, “Kardeşim beni kurtarmaya çalışırken başına su deposu düşmüş ben sonradan öğrendim bunları. Buna da şükür edelim ne yapalım. Allah devletimizi eksik etmesin inşallah bize yardımcı olurlar. Tekrar ayağa kalkarız inşallah Allah bu günümüzü aratmasın” dedi.

"Benim yaşadıklarımı kimse yaşamasın"

Yaşadıklarının çok zor olduğunu anlatan Tahir Sarı, “Çektiğim çileler çok zor oldu eşimi kaybettim yanımda. Benim yaşadıklarımı kimse yaşamasın. Eşimi de yanımda kaybettim. Hiç bir şeyim kalmadı. Şu an konteynerde kalıyorum. Enkaz altında 4 saat boyunca seslendim. Sesimi kimse duymadı. Dışarıda çok ses vardı. Sonra bir kişi geldi sessiz olun belki sesini duyarız dedi. Ben aşağıda hepsini duyuyordum. Daha sonra ben yeniden bağırmaya başladım. O an sesimi duydular. Müdahale etmeye başladılar ama beni çıkaramadılar. Bina tam yıkılmamıştı korktular. Daha sonrasını ben hatırlamıyorum” ifadelerini kullandı.

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