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Yaşam Acil uyarı, Türkiye'ye hızlı giriş yapıyor: Maske takmadan çıkmayın! Meteoroloji'den hava durumu tahmini...
Yaşam

Acil uyarı, Türkiye'ye hızlı giriş yapıyor: Maske takmadan çıkmayın! Meteoroloji'den hava durumu tahmini...

Yeniakit Publisher
2024-05-14 21:14:00 - 2024-05-14 21:30:46
Acil uyarı, Türkiye'ye hızlı giriş yapıyor: Maske takmadan çıkmayın! Meteoroloji'den hava durumu tahmini...

Kuzey Afrika ve Suriye'den toz taşınımının akşam saatleri itibariyle Türkiye genelinde etkili olması tahmin ediliyor. İşte detaylar..

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada yarın Marmara Bölgesi, Ege Denizi, Akdeniz, Batı İç Anadolu, Güneydoğu Anadolu, Doğu Akdeniz, İç Anadolu ve Karadeniz'de toz taşınımının etkilenmesi bekleniyor. Toz taşınımının pazar günü sabah saatleri itibariyle şehri terk edeceği belirtildi.

Toz hareketinin Doğu Akdeniz ve Doğu Anadolu'da orta, Güneydoğu Anadolu'da çok yoğun, diğer bölgelerde ise yer yer hafif ama orta şiddette olacağı belirtildi. Yetkililer vatandaşları yağmurlu havalarda zayıf görüş, kötü hava kalitesi, yağıştan kaynaklanan çamur sızması ve sağlık tehlikeleri dahil olmak üzere olumsuz etkilerin farkında olmaları konusunda uyardı.

"Ülkenin batısı için fırtına uyarısı"
Meteoroloji Genel Müdürlüğü ülkenin batısı için fırtına uyarısında bulundu. Meteoroloji Dairesi'nin açıkladığı verilere göre, yarın sabah saatleri itibariyle ilin batı kesimlerinde rüzgarın artması, Kırklareli, İstanbul, Edirne, Tekirdağ, Çanakkale ile Balıkesir çevrelerinde ise kuzey ve kuzeydoğudan fırtınaların gelmesi bekleniyor. İzmir'in kuzey bölgelerinin yanı sıra, Antalya, Burdur ve Isparta'nın yaylalarında da fırtınaya neden olacak. Muğla bölgesinde ise güney ve güneydoğu bölgesinden kısa süreli kuvvetli fırtınaların esmesi beklenmekte.


Marmara ve Kuzey Ege'de cumartesi öğleden sonra, Batı Akdeniz'de ise cuma akşamından itibaren kuvvetli rüzgar ve fırtınaların sona ereceği açıklandı.

Uzmanlar, vatandaşları trafikte aksamalara, devrilen ağaçlara, elektrik direklerine ve uçan çatılara karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.
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