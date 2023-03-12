Açıl susam açıl...Susam Kavurma: Susam yağı nasıl yapılır, nerelerde kullanılır? Antioksidan adayını açıklıyoruz

'Açıl susam açıl' deyince dağın içindeki gizli kapı açılır, 'Kapan susam kapan' denildiğinde kapı kapanır, hazine güvence altına alınırdı. Bu sefer biz susam yağından bahsedeceğiz.

Susam yağında E vitamini, sesamol ve sesamolin adı verilen antioksidan bileşikler bulunur. Bunlar da bağışıklık sistemini güçlendirmeye yardımcı olur. Susam yağı, iyi bir aromaterapi yağı olarak da kullanılır. Saraçoğlu susam yağı faydaları hakkında Antioksidan vitamin ve mineral içeriğine sahip olan susam yağı vücudun bağışıklık sistemini güçlendirerek hastalıklara karşı koruyucu etki gösterir önerisinde bulunmuştur.

Susam yağı, özellikle kuru ciltler için, mükemmel bir cilt bakım ürünüdür. Aynı zamanda sağlık açısından da faydalar dağlayan susam yağı, hem dahili, hem de harici olarak kullanılabilen bir yağdır. Ayrıca yemeklere de katılarak kullanılabilir. Susam yağını kullanmanın en leziz yolu onu yemeklerde ve salatalarda kullanmaktan geçer.

Susam yağının en büyük özelliği vitaminler, mineraller, antioksidanlar ve lesitin açısından çok zengin olması... Özellikle E, A ve B kompleks vitaminleri içerir. Mineral olarak demir ve kalsiyumca zengindir. Sesamol, besamolin ve sesamin antioksidanları da yer alır. İçerdiği Omega 9 oranı ve antioksidanlar nedeniyle ısıya, tere ve ışığa karşı dayanıklıdır.

NEDEN SUSAM YAĞI

Susam yağının üstün özelliklerinin olmasını sağlayan, yapısında bulunan vitamin, mineral, antioksidanlar ve lesitin bakımından zengin içeriğe sahip olmasıdır. Özellikle A, B ve E vitaminleri bakımından zengin, omega-6 ve omega-9 yağ asitleri içermesi susam yağının değerini bir kat daha artırmaktadır. Mineral olarak ise demir, potasyum, fosfor ve kalsiyum, antioksidan olarak ise susam bitkisine kendi adını veren Sesamol, besamolin ve sesamin antioksidanları içermektedir.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Aslında susam yağı sadece haricen değil, dâhili olarak da kullanılabilir. Her iki türlü de insanın sağlığına hizmet için yaratılmış bir üründür. Bilhassa cilt üzerine tek başına, yaz veya kış mükemmel bir bakım sağlar. Susam yağını deneyin, sanırım siz de memnun kalacaksınız.

FAYDALARI

* İyi bir antioksidandır.

* Bağışıklık sistemini güçlendirici etkisi vardır.

* İçindeki demir ve vitaminler nedeniyle kansızlıkta doğal bir destektir.

* Japonyada yapılmış araştırmalar susam yağının bağırsak kanserine karşı koruyucu olabileceğini göstermiştir.

* Susam yağında beyin ve sinir hücreleri için yararlı olan lesitin bulunur.

* Susam tohumu kalbi sağlığı için yararlı E vitamini de içerir.

* Kolesterolün ve yüksek tansiyonun düşürülmesinde yardımcıdır. Susam yağından elde edilen susaminin kolesterolü kontol altında tutmakta yardımcı olabileceği belirtiliyor.

* Güneşten koruyucu yağ olarak kullanılabilir. Güneş ışığındaki UVA ve UVB‘den büyük ölçüde koruma sağlayıcı etkisi vardır.

* Eklem sorunlarında ağrının azaltılmasına yardım etmesi susam yağının yararları arasındadır.

* Yara ve yanık gibi durumlarda dışardan uygulanır.

* Romatizma ağrılarının giderilmesinde kullanılır.

* Yorgunluğa karşı enerji verir.

* Vitamin ve kalsiyum eksikliği sebebiyle sorunlu hale gelmiş tırnaklar için yararlıdır.

* Masaj yağı olarak aromaterapide önemli yer taşır. Susam yağı Ayurvedik tedavide de sıkça kullanılır.

* Dahilen müshil olarak kullanılır.

* Mayonez, soslar ve zeytinyağlı yemeklere ve salatalara lezzet vermek amacıyla da kullanılır.

* Susam yağı tohumların preslenmesiyle elde edilir. Susam yağı alırken kavrulmamış susam tohumlarından soğuk sıkımla ve ısıl işlem görmeden üretilmiş, katkı maddesi eklenmemiş ve başka yağlarla seyreltilmemiş ve de renklendirici maddeler kullanılmamış olanlar tercih edilmelidir.

* Susam yağının etkisinden faydalanmak için kavrulmaması, sıcak suyla temas etmemesi ve ısıdan korunması gerekir.

* Serin, ışıktan uzak şekilde ve de ağzı kapalı biçimde saklanmalıdır.

* Bazı kişilerde dahilen kullanım alerjik etkiye neden olabilir.

*Şeker hastalığında da kullanılmaktadır.

* Yanıklarda iyileştirme özelliği vardır.

İlginizi çekebilir→ Derhal terkedilmesi gereken 9 beden dili alışkanlığı şok etti! Yok artık: Görenler, duyanlar kulaklarına inanamadı → TIKLAYINIZ

Susam neye iyi gelir?

Susam genel anlamda metabolizmayı güçlendirir ve daha enerjik hissedilmesini sağlar. Yüksek oranda lif içerdiği için sindirim sisteminin daha iyi çalışmasına yardımcı olur. Kronik duruma gelmiş eklem ağrılarının rahatlaması için susam tüketmek yararlı bir tercihtir.

Susam Yağının Saça Faydaları, Susam Yağının Cilde Faydaları

* Cilt sorunları ve mantar enfeksiyonlarına karşı faydalıdır. Cilt yaşlanmasını geciktirir, Hücre deformasyonunu ve hücre ölümlerini engeller. Egzama ve sedef hastalıklarında kullanılır. Kuru ciltliker için mükemmel bakım sağlar. İçindeki doğal lesitin antioksidanların ve de yağa eklenmiş olan diğer maddelerin ciltten kolay bir şekilde derinlemesine emilimini sağlar.

* Saçları besler ve canlılık kazandırır. Saça ve cilde masaj biçiminde uygulanır.

Susam yağı nasıl kullanılır?

Harici olarak birçok hastalığın tedavisine yardımcı olan susam yağı aç karnına 1 çay bardağı ılık su içine 1 çay kaşığı şeklinde eklenerek tüketilir. 10 yaşından küçük çocuklarda zararlı etki yaratabilir. Yüksek oranda lif içerdiğinden dolayı bağırsak hareketlerini artıran susam yağı kabızlığı önler.

NASIL KULLANILIR?

Dahilen müshil, haricen ise özellikle kuru ciltlere kirpik, kaş ve saçlara rahatlıkla kullanılır. Her sabah aç karnına bir çay kaşığı içilir. Müshil olarak ta bir çay kaşığı alınır. Cilde ve saça masaj şeklinde uygulanır. Sabahları aç karnına 1 çay kaşığı tavsiye edilir. Bir çay bardağı suya veya kesme şeker üzerine 5 damla damlatılarak alınır. Ayrıca cilde masaj yapılarak kullanılır. Tüm gıda sektöründe kullanılmaktadır.

İlginizi çekebilir→ Klozetteki sarı leke nasıl çıkar? Kökünden çözümü yardım eden yöntem: Plan yapmayın, bu tüyoları deneyin → TIKLAYINIZ

Türkiye'de susam yetiştiriciliği: Türkiye'de uzun yıllardır üretilmektedir. Bu bitki, 1990'lı yıllarda yağlı tohumlar ekim alanının önemli bir bölümünü oluştururken son yıllarda üretiminden hızlı bir şekilden vazgeçilmiştir. 1990-2014 yılları arasında susam ekim alanlarında %68.9, üretiminde %54.6 azalma meydana gelmiştir.

Susamın kökeni nedir?

Susam, tarih boyunca tohumları için yetiştirilen ve yağı çıkarılan ilk bitkilerden biri. Bugün Orta Doğu ülkelerindeki ekmeğe susam koyma geleneğinin kökeni eski Mısırlılara ve Babillilere dayanıyor. Türkiye'de yapılan kazılarda M.Ö. 900'lü yıllarda susamın yağının çıkarılmakta olduğuna dair bulgulara rastlanmış.

Susam Kavurma Tarifi İçin Malzemeler

İstenildiği kadar susam

Susam Kavurma Tarifi Nasıl Yapılır?

Susamı teflon bir tavaya koyuyoruz. Kızarana kadar kavuruyoruz. Benim gibi çiğ susam sevmeyenler için.



İlginizi çekebilir→ Dut kurusu faydaları: Daha çok tüketmeniz için 12 süper neden! Meğer ilaçsız tek çözümmüş → TIKLAYINIZ