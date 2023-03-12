2023-03-12 20:58:20 Derhal terkedilmesi gereken 9 beden dili alışkanlığı şok etti! Yok artık: Görenler, duyanlar kulaklarına inanamadı
Beden dili aslında kişiliğiniz ve duygularınız hakkında çok şey söyleyebilir. İyi bir izlenim bırakmak ya da bırakmamak konusunda oldukça önemsenmesi gereken bir dildir. Bazı beden dilleri var ki size hayatınızda çok fazla yarar ve zarar getirebilir. Erkeklerin beden dili, kadınların beden dili ve çocukların bile beden dili önemlidir. Beden dili, diğer adıyla sessiz dil sözsüz bir iletişim biçimidir. Beden dili insanın bedeni vasıtasıyla hislerini, fikirlerini karşı tarafa doğru ifade etmek açısından mühim.