Derhal terkedilmesi gereken 9 beden dili alışkanlığı şok etti! Yok artık: Görenler, duyanlar kulaklarına inanamadı

Bu 9 beden dilini mutlaka terk etmelisiniz. 1. Sarkık Omuzlar- Nasıl durduğunuz özgüven seviyeniz hakkında çok şey anlatır. Eğer sarkık durursanız , kendinizi güvensiz hissettiğinizi gösterirsiniz. Duruşunuzu düzeltmezseniz, sarkık şekilde durmanız alışkanlık haline gelebilir ve sizi rahatsız eden bir durumda olmasanız bile bunu yaparsınız. Ve insanlar bu duruşu özgüvensiz duruşun bir işareti olarak görebilirler. 2. Ayaklarınızı ve kollarınızı kapatarak oturmak- Birçok insanın otururken kollarını ve bacaklarını katlaması doğaldır. Birisiyle konuşuyorsanız bu sizi savunmacı gösterebilir . Konuştuğunuz kişiden rahatsız olduğunuz anlamına gelir. Kollarınızı ve bacaklarınızı rahat bırakırsanız ve ellerinizi görünür şekilde tutarsanız, daha güvenilir görünürsünüz.