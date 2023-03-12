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Derhal terkedilmesi gereken 9 beden dili alışkanlığı şok etti! Yok artık: Görenler, duyanlar kulaklarına inanamadı

2023-03-12 20:58:20
Derhal terkedilmesi gereken 9 beden dili alışkanlığı şok etti! Yok artık: Görenler, duyanlar kulaklarına inanamadı

Beden dili aslında kişiliğiniz ve duygularınız hakkında çok şey söyleyebilir. İyi bir izlenim bırakmak ya da bırakmamak konusunda oldukça önemsenmesi gereken bir dildir. Bazı beden dilleri var ki size hayatınızda çok fazla yarar ve zarar getirebilir. Erkeklerin beden dili, kadınların beden dili ve çocukların bile beden dili önemlidir. Beden dili, diğer adıyla sessiz dil sözsüz bir iletişim biçimidir. Beden dili insanın bedeni vasıtasıyla hislerini, fikirlerini karşı tarafa doğru ifade etmek açısından mühim.

#1
Foto - Derhal terkedilmesi gereken 9 beden dili alışkanlığı şok etti! Yok artık: Görenler, duyanlar kulaklarına inanamadı

Beden dili, vücudun duruşundan, mimiklerinden ya da göz hareketlerinden oluşan ve tüm bunları zihinsel ve fiziksel faaliyetlerle destekleyen bir iletişim aracı olarak kullanın. Beden dilini kopyalayan kişiler size karşı ilgi duyuyor ve düşüncülerinizi önemsiyor olabilir.

#2
Foto - Derhal terkedilmesi gereken 9 beden dili alışkanlığı şok etti! Yok artık: Görenler, duyanlar kulaklarına inanamadı

Bu 9 beden dilini mutlaka terk etmelisiniz. 1. Sarkık Omuzlar- Nasıl durduğunuz özgüven seviyeniz hakkında çok şey anlatır. Eğer sarkık durursanız , kendinizi güvensiz hissettiğinizi gösterirsiniz. Duruşunuzu düzeltmezseniz, sarkık şekilde durmanız alışkanlık haline gelebilir ve sizi rahatsız eden bir durumda olmasanız bile bunu yaparsınız. Ve insanlar bu duruşu özgüvensiz duruşun bir işareti olarak görebilirler. 2. Ayaklarınızı ve kollarınızı kapatarak oturmak- Birçok insanın otururken kollarını ve bacaklarını katlaması doğaldır. Birisiyle konuşuyorsanız bu sizi savunmacı gösterebilir . Konuştuğunuz kişiden rahatsız olduğunuz anlamına gelir. Kollarınızı ve bacaklarınızı rahat bırakırsanız ve ellerinizi görünür şekilde tutarsanız, daha güvenilir görünürsünüz.

#3
Foto - Derhal terkedilmesi gereken 9 beden dili alışkanlığı şok etti! Yok artık: Görenler, duyanlar kulaklarına inanamadı

3. Sıkıldığını Belli Etme- Bu her zaman sahip olduğunuz bir alışkanlık olmamalı. Sadece stresli durumlarda kendinizi rahatlatmak için yaptığınız bir şey olmalı ve genellikle daha enerjik durmaya çalışmalısınız. Saçınızı döndürürseniz, yüzüklerinize dokunursanız, parmaklarınıza ve ayaklarınıza dokunursanız, bir konuşma veya önemli bir toplantı sırasında saatinizi sürekli kontrol ederseniz bu sıkıldığınız ve başka bir yerde olmayı tercih ettiğiniz anlamına gelir.

#4
Foto - Derhal terkedilmesi gereken 9 beden dili alışkanlığı şok etti! Yok artık: Görenler, duyanlar kulaklarına inanamadı

4. Tırnak Yeme- Boynunuzu Sıvazlamak- Diğer insanlara gergin olduğunuzu gösteren başka bir alışkanlık tırnaklarınızı yemenizdir. Stresi hafifletmenize yardımcı olabilir, ancak aynı zamanda nasıl hissettiğinizi de ele verir. Ayrıca, konuştuğunuz kişinin dikkatini dağıtabilir ve hatta tırnak yemenizi iğrenç bulabilirler. Belkide en önemlisi, tırnaklarınızın sağlığına zarar verir. İnsanlar sizi görünüşünüze göre yargıladığı için, kötü bir izlenim bırakabilirsiniz.

#5
Foto - Derhal terkedilmesi gereken 9 beden dili alışkanlığı şok etti! Yok artık: Görenler, duyanlar kulaklarına inanamadı

5-Göz Teması Göz temasından kaçınmanın 2 anlamı vardır. İlk olarak güveninizin olmadığını gösterir ikincisi ise o kişiyi sevmediğinizi gösterebilir. Öte yandan, bir kişinin gözlerine yoğun bir şekilde bakmak agresif görünebilir ve kendilerini rahatsız hissettirebilir. Bunun yerine, bir dizi uzun bakış atın ve sonra gözlerinizi farklı bir noktaya çevirebilirsiniz. Güçlü beden dili: Beden dili uzmanı Michael Ellsberg'e göre, göz teması yüz yüze etkileşimde en önemli ve güçlü araçlardan biridir.

#6
Foto - Derhal terkedilmesi gereken 9 beden dili alışkanlığı şok etti! Yok artık: Görenler, duyanlar kulaklarına inanamadı

6-Dikkatinizin dağılmış görünmesi- Biriyle konuşurken farklı noktalara bakmak onları önemsemediğiniz anlamına gelir ve konuya yeterince ilgi duymadığınızı hissettirirsiniz. Bunun yerine o kişiyle yeteri kadar göz teması kurarak dinlemeniz çok daha doğru bir davranış olacaktır. 7-Gözlerinizi Yuvarlama- Belkide en çok sevilmeyen hareketlerdir biridir. Gözlerinizi yuvarlamak saygısızlığın en açık işaretidir. Sıkıldığınızı veya rahatsız olduğunuzu göstermek için kullanılır ancak hiç hoş karşılanan bir hareket değildir. Bulunduğunuz ortamdan sıkıldıysanız orayı terk edebilirsiniz. Ya da sevmediğiniz insanla görüşüyorsanız onunla tekrar bir araya gelmeyi reddedebilirsiniz.

#7
Foto - Derhal terkedilmesi gereken 9 beden dili alışkanlığı şok etti! Yok artık: Görenler, duyanlar kulaklarına inanamadı

8-Gülümsemeyi Unutmak- Peygamber efendimizin de (SAV) söylediği gibi gülümsemek sadakadır. Unuttuğumuz bir şe var ki gülümsemek nezakettir bir sevgi göstergesidir. Gülümsemek güven verir. İnsanların hakkınızda olumlu hissetmesini sağlar. Ama unutmayın, sahte bir gülümseme her zaman farkedilir.

#8
Foto - Derhal terkedilmesi gereken 9 beden dili alışkanlığı şok etti! Yok artık: Görenler, duyanlar kulaklarına inanamadı

9-Baş hareketleri beden dili- Baş hareketleri beden dilinde en belirgin hareketlerdir. Başı öne doğru eğmek özgüven eksikliği; başı fazlaca eğmek samimiyet sempati göstergesi; başın yana eğilmesi kişiye veya konuya duyulan ilgi olarak yorumlanır. Sinirli beden dili:Ellerinizi tam olarak belinizin iki yanına koymak sizi sinirli ve gergin gösterebilir. Eğer yorgun olmadığınız halde ellerinizi belinizin biraz daha arka kısmında tutuyorsanız bu da sizin yorgun ve bitkin bir tavır segilediğinizi işaret eder.

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