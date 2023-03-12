Klozetteki sarı leke nasıl çıkar? Kökünden çözümü yardım eden yöntem: Plan yapmayın, bu tüyoları deneyin

Bunun için 4 ayrı yöntemimiz var siz hangisini isterseniz onu tercih edebilirsiniz hepsi etkili ve klozetinizi pırıl pırıl yapacaktır. Ben evinizde hangi malzemeler varsa o yöntemi denemenizi tavsiye ederim.

1.Beyaz Sirke

Klozet suyunu boşalttıktan sonra içine 2 bardak beyaz sirke koyun. 15 dakika hiç dokunmayın sirke o bölgenin içine iyice işleyecektir. Daha sonra tuvalet fırçasıyla kireçlenmiş bölgeyi fırçalayın ve sifonu çekin.

2. Karbonat ve Limon Suyu

Klozetin suyunu boşaltıyoruz kireçli bölgeye bol miktarda karbonat dökün ve 15 dakika dokunmayın. Daha sonra limon suyunu karbonatlı bölgelere dökün ve klozet fırçasıyla ovun ve sifonu çekin. Haftada 2 kez bu yöntemi uyguladığınızda klozetinizin pırıl olur.

3. Kola

Ve yine klozetin suyunu boşaltıyoruz. 2.5 litre kolayı klozetin içine boşaltıyoruz. 1 saat bekledikten sonra sifonu çekebilirsiniz. İşlemimiz bu kadar basit.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

4. Tuz Ruhu-

Bu yöntemi sona bıraktım çünkü tuz ruhunu kullandıktan sonra tuvalette durmamanız gerekir. O nedenle evde çocuğunuz, misafiriniz varsa bu işlemi uygulamanızı tavsiye etmiyorum. Ama yöntem oldukça etkilidir klozetin suyunuzu boşaltın, içine tuz ruhu dökün ve 5 dakika kadar bekleyin. Diğer yöntemler gibi fazla beklemenize gerek yok tuz ruhu oldukça etkilidir. 5 dakikanın sonunda sifonu çekin işte bu kadar.

Porçöz ile klozet temizliği

Kullanım şekli: Çocuk Kilitli Kapağı şekildeki gibi bastırarak saat yönü tersine çevirerek açınız. Ürünü klozetiniz veya alaturka tuvaletinizin temizlenecek kısmına uygulayınız ve yaklaşık olarak 15 dakika kadar bekleyiniz. Zor ve inatçı kirlerde daha uzun süre bekleyebilirsiniz.

Bu işlemi uygularken maske ve eldiven takmanız sizin faydanıza olur.

Klozetinizdeki siyah, sarı gibi kireçlenmeler bu yöntemler sayesinde ortadan kaybolacak ve pırıl pırıl bir görünüme kavuşacaktır.

Klozet ve lavaboda zamanla oluşan sarı lekeler hepimizin ortak sorunu… Peki, lavabo ve klozette sarı leke neden olur, tuvalet ve lavabodaki sarı lekeler nasıl çıkar diye düşünüyorsanız, İşte kökünden çözüm önerileri..

Klozetteki sarı lekeler nasıl geçer? Tuvaletteki sarı lekeler için deterjan...

Sirke ve soda solüsyonunu leke gidene kadar bir veya iki kez daha çalkalayarak 30 dakika kadar bekletin. Leke kalırsa, tuvalet fırçası veya sert kıllı naylon bir fırça ile ovalayın. Durulamak için tuvaleti yıkayın.

Klozetteki pas lekesi nasıl çıkar?



Klozet üzerindeki pas lekeleri nadir değildir, ancak oluşması biraz garip gelmektedir. Ne de olsa çoğu tuvalet metal değildir, peki bu pas lekesi olan şey nereden geliyor ve pası çıkarmanın en iyi yolu nedir? Bu pas lekelerinin nedeni demirdir, ancak mineral bakımından zengin diğer sular da başka lekelere neden olabilir. Çamaşır suyunun işe yarayacağını düşünürdünüz, ama aslında işleri daha da kötüleştirebilir.

Klorboror ise şu anda diğer ev temizlikçilerinin yapamadığı kirli işleri yapmak için formüle edilmiştir. Pas dâhil tuvalet lekelerine karşı daha güçlü olmasına rağmen çevreye çok zarar vermeyen bir yapıya sahiptir. Çözünür bor ve kalsiyumun yapısal doğası sayesinde hem geniş hem de yoğun bir şekilde hareket edebilir ve kimyasal bileşenlerin aksine çevreyi veya sağlığı etkilemez. Ayrıca düşük toksisitesi ile siz ve sevdikleriniz için güvenli bir ortam sağlayarak birkaç adımda tamamen pırıl pırıl bir tuvalete sahip olmanızı sağlar.

Peki, klozet lekesi nasıl temizlenir;

Kloroboron'un kullanılması için öncelikle 7 litre suda çözülmesi gerekir ve geri dönüştürülebilir, pratik ve çevre dostu malzemeden yapılmış ayrı kaplarda tedarik edilir.

Temizlik için lastik eldiven giymeyi unutmayın.

Tuvalete gide su beslemesini kapatın.

Klozetteki suyu boşaltın.

Klor bor çözeltisini içeren spreyi tüm tuvalete püskürtün. Özellikle paslı alanı daha dikkatli ve yoğun bir şekilde uygulamaya alınız.

Lütfen 2 dakika bekleyin.

Lekeyi çıkarmak için tuvalet fırçasıyla iyice ovun.

Su kaynağını yeniden açın ve bolca yıkayın.

Tuvaletteki kireç lekesi nasıl çıkar? Klozetteki siyah lekeler nasıl çıkar?

Hiç su kalmayana kadar küçük bir kap yardımıyla klozetin alt kısmındaki suyu boşaltmalısınız. Sonra sertleşmiş lekelerin olduğu her yeri kaplayacak şekilde klozete beyaz sirkeyi dökün. Sonra ovalamadan önce sirkeyi lekeli kısmın içine işlemesi için birkaç saat bekletin.

Klozette sarı leke neden olur?

Lavabo ve klozetteki sarı lekelerin genellikle iki sebebi vardır: sert su ve yağlar.

Lavabo ve klozetteki sarı lekelerin başlıca nedeni sert sudur.

Peki, sert su nedir?

Sert su; yüksek oranda kalsiyum ve magnezyum mineralleri içeren sudur. Eğer musluk suyunuz sertse, muhtemelen doğru temizlik ürünlerini kullanmadığınız sürece banyo ve tuvaletinizdeki sarı su lekesi oluşmaya devam edecek ve zamanla yer edecektir.