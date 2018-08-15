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Acil serviste doktora darp iddiası

Balıkesir'in Bandırma ilçe Devlet Hastanesi acil servis doktorunun bir hasta yakını tarafından darp edildiği iddia edildi.

15 Ağustos 2018 Çarşamba 17:28
Acil serviste doktora darp iddiası

Balıkesir'in Bandırma ilçe Devlet Hastanesi acil servis doktorunun, bir hasta yakını tarafından darbedildiği iddia edildi.

Bandırma Devlet Hastanesi Başhekimi Uzman Doktor Muzaffer Şenveli, acil servis önünde yaptığı açıklamada, 00.45 sularında acil servis muayene alanına gelen hasta yakını S.Ö'nün, muayene bölümünde yer olmadığı gerekçesiyle hemşire G.Ç. ile tartıştığını söyledi. S.Ö'nün, bu sırada olaya müdahale etmeye çalışan Dr. Ahmet Sıtkı Çelebi'ye fiziki saldırıda bulunduğunu ifade eden Şanveli, "Görevli doktor, hasta yakını S.Ö'nün darbetmesi nedeniyle nöbetini tamamlayamamıştır. Bunun üzerine beyaz kod verilmiş ve hastane polisi olaya müdahale etmiştir." dedi.

'KONU TAKİP EDİLMEKTEDİR'

Olayın savcılığa intikal ettirildiğini bildiren Şenveli, "Konu Sağlık Müdürlüğümüze bağlı hukuk bürosu tarafından takip edilmektedir. Bizim için halkımızın sağlığı önemlidir. Bu noktada hassasiyet gösterip, canla başla, gece gündüz demeden çalışan sağlık çalışanlarına karşı yapılan bu çirkin saldırıyı kınıyoruz. Ülkemizde son zamanlarda artan sağlık çalışanlarına karşı şiddet olaylarının bir an önce son bulmasını, saldırganların en ağır şekilde cezalandırılmalarını talep ediyoruz." diye konuştu.

Dr. Ahmet Sıtkı Çelebi de yumruklu saldırıda bulunan S.Ö'den şikayetçi olduğunu söyledi.

Haber Tarihi: 15 Ağustos 2018 Çarşamba 17:28
  1. Balıkesir
  2. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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