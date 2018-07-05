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Acil servisler doldu taştı! Sayının artmasından endişe ediliyor

Özel bir yemek firmasının çıkardığı 400 kişilik yemekten yiyen yaklaşık 150 kişi bir süre sonra fenalaşarak çeşitli hastanelere kaldırıldı.

05 Temmuz 2018 Perşembe 21:49
Acil servisler doldu taştı! Sayının artmasından endişe ediliyor

Merkez Karatay ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesi’nde bulunan bir yemek fabrikası tarafından hazırlanan ve içerisinde çorba, pilav, tavuk ve salatadan oluşan 400 kişilik tabildot, çoğunluğu sanayi esnafı anlaşmalı iş yerlerine öğle yemeği için dağıtıldı.

Yemeklerden yiyen yaklaşık 150 kişi bir süre sonra kusma, baş dönmesi, mide bulantısı ve ishal gibi şikayetlerle kent merkezindeki çeşitli hastanelere başvurdu.

Tedaviye alınan kişilere serum tedavisi uygulandı.

NUMUNE ALINDI

Hastanelerden yapılan açıklamada, rahatsızlanan kişilerin hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.

Yemek firmasına gelen Karatay İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ekipleri ise yemeklerden numune aldı. Hastanelere halen zehirlenme şüphesiyle gidenlerin olduğu ve sayının artabileceği belirtildi.

Tedaviye alınan işçiler, "Öğle tavuk, pilav, salata ve çorba yedik. 1 saat sonra mide bulantısı, kusma, ishal ve baş dönmesi yaşadık. Hemen hastaneye geldik ve burada serum tedavisi uyguladılar. Bizim gibi birçok arkadaşımız yemekler nedeniyle zehirlendi" ifadelerini kullandı.

Haber Tarihi: 05 Temmuz 2018 Perşembe 21:49
  1. Konya
  2. Karatay
  3. Acil servis

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