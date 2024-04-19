Acil servisi 2 binden fazla gereksiz yere arayan kadının cezası belli oldu!

3 yıl boyunca birbirinden farklı numaralardan acil servisi arayarak defalarca kez gereksiz yere meşgul etmesinin bedelini çok ağır bir şekilde ödeyecek.

İngiltere polis teşkilatı Metropolitan Polisi (MET), bir kadının 3 yıl boyunca acil durum çağrı merkezini 2 binden fazla kez arayarak gereksiz yere meşgul etmesi sebebiyle hapis cezası verildiğini duyurdu. MET bugünkü açıklamasında, Sonia Nixon adlı kadının acil çağrı merkezi olan 999’u 2021 yılından 2023 yılına kadar 2 binden fazla arayarak meşgul etmesi sebebiyle 5 yıl hapis cezasına çarptırıldığını duyurdu.

Açıklamada, “Sonia Nixon'ın (57), çağrı merkezini aramak için 17 farklı cep telefonu numarası kullandı. Acil çağrı merkezini en çok arayan beşinci kişi olan Nixon, 10 Ocak Çarşamba günü 2003 İletişim Yasası'nı ihlal nedeniyle gözaltına alındı ve kendisine 670 ayrı suç yöneltildi.

EN ÇOK ARAYAN 5. KİŞİ OLDU!

Acil çağrı merkez sistemini kötüye kullanması sebebiyle suçlunun, Metropolitan Polis Teşkilatı'na beş aylık bir süre içinde yaklaşık 4 bin 500 pounda mal olduğu tahmin ediliyor” denildi.

MET, Nixon’ın aramalarında ve gözaltına alınmasında bir polise ve çalışanlara ırkçı söylemlerde bulunarak taciz ettiğini ve polis aracına idrarını yapmaya çalıştığını ayrıca ifade etti. MET Polisi’nden Polis Müdürü Matt Cray ise, “Nixon, acil durum çalışanlarımıza alçakça ve ırkçı davranışlarla sürekli olarak tacizde bulunarak ve sokaklarda tehdit yaratarak yerel ve daha geniş Met kaynaklarını büyük ölçüde tüketti. Polisin Bayan Nixon'ı mahkum etmedeki operasyonu, gerçekten ihtiyaç duyulan yerlerde kaynaklara öncelik verebilmemize yardımcı olabileceğimiz anlamına geliyor” ifadelerini kullandı.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Kaynak: DHA