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Aktüel Acil servis hizmetlerinde Türkiye dünya birincisi oldu
Aktüel

Acil servis hizmetlerinde Türkiye dünya birincisi oldu

ContactCenterWorld.com (CCW) tarafından 16. kez gerçekleştirilen EMEA (Avrupa-Orta Doğu ve Afrika) Bölge Yarışmasında Yabancılar İletişim Merkezi olan YİMER, 60 ülkeden 1500 çağrı merkezinin katıldığı Dünya Çağrı Merkezleri (CCW) yarışması dünya finallerinden 2’nci kez altın madalya kazandı.

Yeniakit Publisher
2022-02-01 15:04:00 -
Acil servis hizmetlerinde Türkiye dünya birincisi oldu

 yeniakit  Ankara 

ContactCenterWorld.com (CCW) tarafından 16. kez gerçekleştirilen EMEA (Avrupa-Orta Doğu ve Afrika) Bölge Yarışmasında Yabancılar İletişim Merkezi (YİMER) 157 En İyi Acil Servis Hizmetleri" kategorisinde 2. kez altın madalya kazandı.

Konuya ilişkin İçişleri Bakanlığı resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, “YİMER 157'ye, 2’nci defa en iyi acil servis hizmetleri ödülü verildi. 60 ülkeden 1500 çağrı merkezinin katıldığı Dünya Çağrı Merkezleri (CCW) yarışması dünya finallerinde YİMER 157, En İyi Acil Servis Hizmetleri kategorisinde 2’nci kez Dünya 1'incisi seçildi” ifadeleri kullanıldı.

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