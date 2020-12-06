Acil müdahale çağrısında bulundular! Ülkeden kötü haber
Filistin Sağlık Bakanlığı, Gazze'deki test araçlarının tükenmesi sebebi ile Merkez Laboratuvarının kullanım dışı kaldığını duyurdu. Ülke genelinde makamlara acil müdahale çağrısında bulunuldu.
Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, test araçlarının tükenmesi sebebi ile yeni tip koronavirüs (Kovid-19) alanında hizmet veren Merkez Laboratuvarının faaliyetinin durduğunu duyurdu.
Test materyali kalmadı
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19 testlerinin yapıldığı tek yer olan Merkez Laboratuvarının, test materyallerinin tükenmesi nedeniyle hizmet dışı kaldığı bildirildi.
Acil müdahale çağrısı!
Açıklamada, sağlık sektörünün ihtiyaçlarının ve test araç-gereçlerinin karşılanması için ilgili makamlara acil müdahale çağrısında bulunuldu.
Gazze'de Kovid-19 nedeniyle bugüne kadar 139 kişi hayatını kaybetti, 25 bin 121 kişide de virüs tespit edildi.