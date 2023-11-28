Acil iniş yaptı: Yolcuların panik anları

Türkiye'nin bir çok bölgesinde etkili olan şiddetli fırtına ve yağış nedeniyle çok sayıda uçak seferleri iptal edilmişti. Bazı yolcu uçakları ise olumsuz hava şartları nedeniyle pistleri pas geçmek zorunda kaldı.

ELAZIĞ'A ZORUNLU İNİŞ YAPTI

Ankara-Diyarbakır seferini yapan Anadolujet uçağı da hava şartlarından dolayı Elazığ Havalimanı'na zorunlu iniş gerçekleştirdi.

Yolcuların Elazığ’dan karayolu ile Diyarbakır’a gönderildiği olayda yaşanan panik dolu anlar, bir yolcunun cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde yolcuların 'Bismillahirrahmanirrahim' dedikleri, salavat getirdikleri ve "Uçak iniyor" diye bağırdıkları görüldü.