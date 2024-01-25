Acil iniş yapan eğitim uçağının görüntüleri ortaya çıktı! Yürekler ağızlara geldi!
Kayseri 12. Hava Ulaştırma Üs Komutanlığından eğitim için kalkan ve acil iniş yapan C-160 uçağının iniş görüntüleri ortaya çıktı.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Kayseri 12’nci Hava Ulaştırma Üs Komutanlığından eğitim için kalkan bir C-160 uçağımız teknik bir arıza nedeniyle acil iniş yapmak zorunda kalmıştır. Uçağımızda hafif hasar meydana gelmiştir. Pilotlarımızın ve mürettebatımızın sağlık durumları iyidir" ifadelerine yer verilmişti.
Eğitim uçağının acil iniş yaptığı anlara dair görüntüleri ortaya çıktı.
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