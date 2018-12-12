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Acil Durum Yönetim Merkezi'nden uyarı! 20 saat sürecek...

Acil Durum Yönetim Merkezi'nden uyarı geldi. Yapılan açıklamada Doğu Akdeniz'in doğusu ile Doğu ve GüneydoğuAnadolu'da  kuvvetli rüzgar ve fırtına beklendiği bildirildi.

12 Aralık 2018 Çarşamba 06:33
Acil Durum Yönetim Merkezi'nden uyarı! 20 saat sürecek...

Tarım ve Orman Bakanlığı Acil Durum Yönetim Merkezinden yapılan  açıklamaya göre, Doğu Akdeniz'in doğusu ile Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu  bölgelerinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli rüzgar ve yer yer fırtına  etkili olacak.

Saatteki hızı 50 ile 70 kilometre arasında olması beklenen kuvvetli  rüzgar ve fırtınanın yaklaşık 20 saat süreyle etkili olacağı ve günün son saatlerinde etkisini azaltacağı tahmin ediliyor.

Açıklamada fırtınanın oluşturabileceği soba ve doğal gaz kaynaklı zehirlenmeler başta olmak üzere baca gazı zehirlenmesi, ulaşımda aksamalar, çatı  uçması, ağaç ve direk devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli  olunması uyarısında bulunuldu.

Meteoroloji'den de uyarı geldi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Doğu Akdeniz'in doğusu ile Doğu Anadolu  ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde fırtına ve kuvvetli rüzgar beklediğini duyurdu. Vatandaşlar, soba ve doğalgaz kaynaklı zehirlenmeler ile ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi gibi durumlara karşı dikkatli olmaları konusunda uyarıldı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından Doğu Akdeniz'in doğusu ile Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde bu geceden itibaren fırtına ve kuvvetli rüzgar beklendiği duyuruldu. Fırtına ve kuvvetli rüzgar nedeniyle vatandaşlar, başta soba ve doğalgaz kaynaklı zehirlenmeler ile ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi gibi durumlara karşı uyarıldı. Saat 00.45 sıralarında başladığı belirtilen fırtına ve kuvvetli rüzgarların, saat 23.00'e kadar süreceği bildirildi.

Haber Tarihi: 12 Aralık 2018 Çarşamba 06:33
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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