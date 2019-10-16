Açıklamalar peş peşe geliyor! Türkiye'den Mike Pence açıklaması!

ABD Başkanı Donald Trump'ın Ankara'yı Barış Pınarı Harekatı'nı durdurmaya ikna etmekle görevlendirdiği Yardımcısı Mike Pence'in sözcüsünden açıklama geldi. Sözcü, "Erdoğan'ın görüşmeyi reddetmesine rağmen Pence, Ankara'ya gidecek. Ardından Altun, Erdoğan'ın Pence'i kabul edeceğini duyurarak yanlış anlaşılmaları giderdi" dedi.

İlkin Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sky News muhabirinin sorusu üzerine şunları söyledi:

“Ben dimdik ayaktayım. Pence ve Pompeo ile görüşmeyeceğim. Onlar Türk mevkidaşları ile görüşecek. Ben, Trump gelirse ancak onunla görüşürüm!”

Bunun üzerine Sky News kanalı ve diğer önde gelen haber ajansları ile medya organları, Erdoğan'ın Ankara'yı ziyaretlerinde ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence ve ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile görüşmeyeceğini duyurdu.

Ardından ABD Başkan Yardımcısı Sözcüsü, "Pence, Erdoğan'ın görüşmeyi reddetmesine rağmen Ankara'ya gidecek" açıklamasını yaptı.

Erdoğan'ın ‘Onlarla görüşmeyeceğim’ sözleri sonrası ABD'den flaş hamle

Bunun üzerine Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan açıklama geldi:

Daha önce Beyaz Saray Ankara'ya göndereceği heyetin, 'Türkiye Suriye'nin kuzeydoğusunda yürüttüğü Barış Pınarı Harekatı'nı durdurana kadar yaptırımların kalacağını' iletmekle görevli olduğunu açıklamıştı.

Heyetten Ulusal Güvenlik Danışmanı Robert O'Brien ve ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey bugün Ankara'da temaslarına başladı.

Pence ve Pompeo'nun temasları ise yarın için planlanmıştı.

Trump yönetiminden Suriye'deki harekat durmazsa Türkiye'yi daha ağır yaptırımlarla tehdit eden küstah açıklamalar da geliyor.