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Gündem Açıklamalar peş peşe geldi! Beykoz ve Sarıyer'de yarın denize girmek yasak
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Açıklamalar peş peşe geldi! Beykoz ve Sarıyer'de yarın denize girmek yasak

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Açıklamalar peş peşe geldi! Beykoz ve Sarıyer'de yarın denize girmek yasak

Beykoz Kaymakamlığı ve Sarıyer Kaymakamlığı'ndan açıklamalar peş peşe geldi. Buna göre Beykoz ve Sarıyer'de yarın denize girilmesine izin verilmeyecek.

İstanbul'un Beykoz ve Sarıyer ilçelerinde yarın dalga boyu yüksekliği nedeniyle denize girmek yasaklandı.

Beykoz Kaymakamlığından yapılan açıklamada, ilçe sınırlarında Karadeniz'e kıyısı bulunan sahiller, plajlar ve koylarda dalga boyu yüksekliği nedeniyle, İl İdaresi Kanunu gereğince yarın denize girmenin yasaklandığı bildirildi.

 

Sarıyer Kaymakamlığından yapılan açıklamada, son meteorolojik değerlendirmeler doğrultusunda yarın gün bitimine kadar dalga boyunun yüksek olacağının değerlendirildiği belirtildi.

Açıklamada, can güvenliği açısından herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için yarın geçici olarak Sarıyer sınırları içerisinde bulunan Kısırkaya Halk Plajı'nın girişe kapatılmasına karar verildiği kaydedildi.

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