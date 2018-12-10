Açıklama geldi! Poşet paraları nereye gidecek?

Kanuna göre, çevrenin korunması, çevre kirliliğinin önlenmesi ve giderilmesi için plastik poşet, plastik ambalaj kullanımının azaltılması, depozito uygulaması, kirliliğin önlenmesine yönelik teminat alınması gibi mekanizmalar kullanılacak. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, çevre kirliliğinin önlenmesi amacıyla belirleyeceği ambalajlar için depozito uygulamasını 1 Ocak 2021 tarihinden itibaren zorunlu tutacak.

Uygulanacak taban ücret 25 kuruştan az olmamak üzere Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından oluşturulacak komisyon aracılığıyla belirlenecek ve her yıl için güncellenecek. Geri kazanım katılım payını ödemediği tespit edilenlere katılım payı tutarının yüzde 20 fazlası idari para cezası uygulanacak. Depozito uygulanmadan yıllık piyasaya sürülen ambalaj için piyasaya sürenlere ton başına 100 lira, plastik poşetleri ücretsiz verdiği tespit edilen satış noktalarına depo alanı hariç kapalı satış alanının her metrekaresi için 10 lira idari para cezası verilecek.

15 kuruş bakanlığa gidecek 10 kuruş ise maliyet

Kanunun Resmi gazete'de yayımlanmasından sonra en çok merak edilen konu 25 kuruşluk poşet paralarının nereye gideceği oldu. Özellikle sosyal medyada poşet ücretlerinin marketlere kalacağı ve bu şekilde milyarlarca lira kazanacakları iddia edildi.



Ancak marketler poşetler için maliyet ücretini alabilecek ücretin geri kalanı ise bakanlığa aktarılacak.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Bakan Yardımcısı Mehmet Emin Birpınar sosyal medyada yayılan yanlış bilgiye açıklık getirdi. Birpınar, "Poşet 25 kuruş, bunun 15 kuruşu Bakanlığa gelecek kanunen. 10 Kuruş zaten maliyeti. 2 Kuruş da Kdv.. Marketler poşetten para kazanamaz.. Poşeti parayla satmayan marketlere de ceza var.. Aldığımız fişden kontrol edin. Bütçeye gelecek paralarla; altyapı sıfır arık bisiklet yolları yürüyüş yolları gürültü bariyerleri Arıtma tesisleri yapılacak" açıklamasında bulundu.

KAYNAK: HABER7