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Açıklama geldi! Poşet paraları nereye gidecek?

Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren poşetin tüketiciye 25 kuruşa satılmasını sağlayan kanun sonrası en çok merak edilen soru 'Poşet paraları nereye gidecek?' oldu. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Bakan Yardımcısı Mehmet Emin Birpınar, konuya ilişkin açıklamalarda bulundu.

10 Aralık 2018 Pazartesi 13:15
Açıklama geldi! Poşet paraları nereye gidecek?

Kanuna göre, çevrenin korunması, çevre kirliliğinin önlenmesi ve giderilmesi için plastik poşet, plastik ambalaj kullanımının azaltılması, depozito uygulaması, kirliliğin önlenmesine yönelik teminat alınması gibi mekanizmalar kullanılacak. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, çevre kirliliğinin önlenmesi amacıyla belirleyeceği ambalajlar için depozito uygulamasını 1 Ocak 2021 tarihinden itibaren zorunlu tutacak. 

Uygulanacak taban ücret 25 kuruştan az olmamak üzere Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından oluşturulacak komisyon aracılığıyla belirlenecek ve her yıl için güncellenecek. Geri kazanım katılım payını ödemediği tespit edilenlere katılım payı tutarının yüzde 20 fazlası idari para cezası uygulanacak. Depozito uygulanmadan yıllık piyasaya sürülen ambalaj için piyasaya sürenlere ton başına 100 lira, plastik poşetleri ücretsiz verdiği tespit edilen satış noktalarına depo alanı hariç kapalı satış alanının her metrekaresi için 10 lira idari para cezası verilecek.

15 kuruş bakanlığa gidecek 10 kuruş ise maliyet

Kanunun Resmi gazete'de yayımlanmasından sonra en çok merak edilen konu 25 kuruşluk poşet paralarının nereye gideceği oldu. Özellikle sosyal medyada poşet ücretlerinin marketlere kalacağı ve bu şekilde milyarlarca lira kazanacakları iddia edildi.

Ancak marketler poşetler için maliyet ücretini alabilecek ücretin geri kalanı ise bakanlığa aktarılacak. 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Bakan Yardımcısı Mehmet Emin Birpınar sosyal medyada yayılan yanlış bilgiye açıklık getirdi. Birpınar, "Poşet 25 kuruş, bunun 15 kuruşu Bakanlığa gelecek kanunen. 10 Kuruş zaten maliyeti. 2 Kuruş da Kdv.. Marketler poşetten para kazanamaz.. Poşeti parayla satmayan marketlere de ceza var.. Aldığımız fişden kontrol edin. Bütçeye gelecek paralarla; altyapı sıfır arık bisiklet yolları yürüyüş yolları gürültü bariyerleri Arıtma tesisleri yapılacak" açıklamasında bulundu.

KAYNAK: HABER7

Haber Tarihi: 10 Aralık 2018 Pazartesi 13:15
  1. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Bakan Yardımcısı Mehmet Emin Birpınar
  2. poşet paraları

YORUM YAZ

  • ERSOY ERSOY 15 dk önce
    Yanlış politika izliyorsunuz vatandaşın ofkesini giderek arttiriyorsunuz yaptiginiz bu uygulama asgari ucretle calisan insanlara zulum iskence başka bişey degil korkuyorumki ileride ınsanlardan nefes aldığı için HAVA verisi alacaksınız veya sigara içenler için cevreyi ve ozonu kirlettiginden HAVA emisyon vergisi alacaksiniz sizden beklerim bu uygulamayi şaşırmam yani
  • AliAli17 dk önce
    Uygulama poset malıyetını perakendecıden alıp tuketıcıye yukluyor. Durumu protesto etmek ıcın beledıye secımlerınde hayatımda ılk kez AKPARTI dısında bır partıye oy verecegım.
  • ERSOY ERSOY 22 dk önce
    Sizin bu yaptiginiz düpedüz vatandasi dürtmek madem cevreyi dusunuyorsunuz posati tamamen kaldir ne yani simdi ben bu poseti dike dike anladiniz alacam parayla yine alacam neyani simdi parayla alininca cevre kirlenmiyormu simdi pazarları ne yapacaksiniz pazar arabasina arap saci gibi aldigimiz urunlerimi bosaltacagiz madem posete karşısınız da neden avrupadan kacyuz bin ton hurda cop aldiniz milletin sabrini zorluyorsunuz artik simdi ben gidecem pisetciye alacam iki kilo poset yine hayata devam edecem bu cikar kime yaradı simdi posetcide yuzde bilmem kac zam yapacak posete sizin yaptiginiz uygulama şuna beziyor parasını verirsin çevreyi kirletebilirsin demeye geliyor ozaman tum il ve ilcelere vatandasa ucretsiz 3 er tane bez torba dağıtsın madem cevreyi dusunuyorsunuz bu arada ben cevreci bir insanim bunu da belirteyim sizlere bir seydaha diyecegim çıkın sokaga insanlar sorun turkiyede mutlumusun huzurlumusun diye sorun vallahi yarisindan fazlasi mutsuz nedenide maddiyat para yokmillette paraaaaa her sey ates pahasi iktidar bizlere 1603 tl ile gecinmemizi bekliyorsunuz size sunusorayim siz hic markete pazara gidiyormusunuz bir dusunun vede sizler elektirik dogal gaz su faturasi oduyormusunuz hersey devletten size yime icme devletten altındaki lüks arac DEVLET ten hayati bedava yaşayınca insan 1603tl ile gecinir saniyor demi siz alin milletvekili masi 30bin tl oh ne rahat bizde cocuklarimiza 1603 tl ile nasil bir hayat kuracagiz onun hesabını yapalim size 13 yildir oy verdigime pismanim amma bundansonra yok size oy
  • yazık bu halkayazık bu halka32 dk önce
    1 poşetin maliyeti 10 kuruş değil. kilosu 5 lira olan poşeti bile millete çok gördünüz yazık. çevre kirliliği falan bahane kapitalizm şahane. dolsun zenginlerine cebine daha çook paraaa.devir zenginin malına mal katma devri. halkta çalışssın 1600 liraya
  • yakupyakup33 dk önce
    HİKAYE... Nasıl kontrol edekceklermiş. Bu zamana kadar marketler poşet maliyet fiyatımı uyguluyordu. Vatandaşın cebinden parasını çekelim de nasılçekersek çekelim. mantığıyladevlet eliyle soyulacağız. Allah büyüktür. Bu Milletin ahı çıkar bi gün. Bizi Soysunlar soydursunlar ama Allah büyüktür. Elektrik te de aynı mantık çalışıyor. Bu Millete eziyet eden ALLAHINDAN BULSUN İNŞALLAH... AMİNNN...
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