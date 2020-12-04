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Spor Açıklama geldi! Çaykur Rizespor'a koronavirüs şoku
Spor

Açıklama geldi! Çaykur Rizespor'a koronavirüs şoku

Süper Lig'de mücadele eden Karadeniz ekibi Çaykur Rizespor'da bir futbolcunun koronavirüs testi pozitif çıktı.

Yeniakit Publisher
2020-12-04 18:23:00 -
Açıklama geldi! Çaykur Rizespor'a koronavirüs şoku

Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor'da bir futbolcunun yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığı bildirildi.

Sağlık Kurulu Başkanı Prof. Dr. Hasan Türüt, yaptığı yazılı açıklamada, "Süper Lig'in 11. haftasında 6 Aralık Pazar günü oynayacağımız Fatih Karagümrük maçı öncesinde sporcularımıza ve teknik ekibimize yapılan rutin Kovid-19 PCR testleri neticesine göre, 1 futbolcumuzda pozitif sonuç rapor edilmiştir. Sporcumuzun genel klinik durumu iyi olup ilgili mevzuat çerçevesinde izolasyon ve tedavi uygulamalarına başlanmıştır." ifadelerini kullandı.

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