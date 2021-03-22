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Ekonomi Açıklama az önce geldi! Motorinin litre fiyatına 35 kuruş indirim yapıldı
Ekonomi

Açıklama az önce geldi! Motorinin litre fiyatına 35 kuruş indirim yapıldı

EPGİS'ten yapılan açıklamaya göre; motorinin litre fiyatına 35 kuruş indirim yapıldı. Ancak söz konusu indirim pompaya yansımayacak.

Yeniakit Publisher
2021-03-22 17:26:00 -
Açıklama az önce geldi! Motorinin litre fiyatına 35 kuruş indirim yapıldı

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS) motorinin litre fiyatına 35 kuruş indirim yapıldığını açıkladı. İndirim pompaya yansımayacak.

Motorine indirim geldiği açıklandı

EPGİS'ten yapılan açıklamada, "Akaryakıt Ürünlerinde ÖTV Düzenlemesi 23/03/2021 tarihinde geçerli olmak üzere Motorinde 35 KRŞ/LT indirim gerçekleşmiştir. Mevcut Uygulama olan Eşel Mobil Sistemi gereği indirim oranı kadar ÖTV’de artış gerçekleştiğinden pompa fiyatlarında değişiklik olmayacaktır." ifadeleri kullanıldı.

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