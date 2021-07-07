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Dünya Açıkladılar! O ülkeyi sarsan olayın ardından acil durum ilanı
Dünya

Açıkladılar! O ülkeyi sarsan olayın ardından acil durum ilanı

Haiti Devlet Başkanı Jovenel Moise'nin evinde uğradığı suikast sonucu hayatını kaybetmesinin ardından ülkede acil durum ilan edildi.

Yeniakit Publisher
2021-07-07 19:32:00 -
Açıkladılar! O ülkeyi sarsan olayın ardından acil durum ilanı

Haiti Devlet Başkanı Jovenel Moise'nin evinde uğradığı suikast sonucu hayatını kaybetmesinin ardından Haiti geçici Başbakanı Claude Joseph, ülkede acil durum ilan etti.

Joseph, kendisinin başkanlığında olağanüstü toplanan Bakanlar Kurulunun ardından televizyona yaptığı açıklamada, "Devletin sürekliliğini güvence altına almak ve halkı korumak için tüm önlemler alındı." dedi.

Öte yandan bölge basınında çıkan habere göre, saldırıda yaralanan Moise'nin eşi Martine Moise'nin durumunun kritik olması nedeniyle bir ambulans uçak hazır bekletiliyor.

Bu arada Dominik Cumhuriyeti Devlet Başkanı Luis Abinader, Moise'ye ve eşine düzenlenen suikast nedeniyle ülkesinin Haiti ile olan sınırının kapatıldığını duyurdu.

Haiti'nin 53 yaşındaki Devlet Başkanı Jovenel Moise, evine bir grup silahlı kişilerce düzenlenen saldırıda hayatını kaybetmişti. Saldırıda yaralanan eşi Martine Moise'nin durumu ise ciddiyetini koruyor.

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