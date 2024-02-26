Açıkça söyledi: 'İmamoğlu Ayasofya’nın açılmasından dolayı acı çekiyor!'

tv100'de Başak Şengül ile Doğru Yorum programına konuk olan gazeteci Nedim Şener'den İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yönelik çok sert sözler ve önemli iddialar geldi. Şener, İmamoğlu'nun Ayasofyşa Camii'yi ziyaret etmediğini belirtti ve "Çünkü Ayasofya’nın açılmasından dolayı acı çekiyor." ifadesini kullandı.

Devlet eski Bakanı Dr. Masum Türker, gazeteci Nedim Şener, güvenlik uzmanı Mete Yarar, Devlet eski Bakanı Mehmet Sevigen, gazeteci-yazar Gürbüz Evren, İstanbul Aydın Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Ramazan Kurtoğlu, Başak Şengül ile Doğru Yorum programına konuk oldu.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) Ekrem İmamoğlu ile ilgili çok sert konuşan gazeteci Nedim Şener, İmamoğlu'nun Ayasofya'yı ziyaret etmemesiyle ilgili sert ifadeler kullandı.

"İBB bir tek Ayasofya'ya temizlik ve güvenlik hizmetleri vermiyor. Çünkü İmamoğlu Ayasofya'nın açılmasından dolayı acı çekiyor" iddiasında bulundu.

Şener, "CHP baştan emperyalizm tarafından ele geçirildi. İsrail ve Amerika’nın oyuncağı FETÖ, CHP’yi ele geçirtti. Politikaları değişti. Kılıçdaroğlu, Özgür Özel ve İmamoğlu. Bütün Selatin camilere hizmet veriyor. Hepsine bakımını, temizliğini, İBB yapıyor. Niye bir tek Ayasofya’ya temizlik ve güvenlik hizmetleri vermiyor. Çünkü Ayasofya’nın açılmasından dolayı acı çekiyor. İnsan hiç olmazsa turist olarak ziyaret eder" dedi.

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