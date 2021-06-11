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Ekonomi Açık Veri Zirvesi yarın çevrim içi yapılacak
Ekonomi

Açık Veri Zirvesi yarın çevrim içi yapılacak

Türkiye’nin kamu ve özel sektör paydaşlı ilk toplumsal açık veri konferansı “Açık Veri Zirvesi”, Türksat’ın desteğiyle yarın çevrim içi düzenlenecek.

Yeniakit Publisher
2021-06-11 09:51:00 -
Açık Veri Zirvesi yarın çevrim içi yapılacak

Açık Veri ve Teknoloji Derneği ile Türkiye Belediyeler Birliğince organize edilen Zirve, “Türkiye’nin Geleceği İçin Açık Veri” vurgusuyla gerçekleştirilecek. Türksat’ın iletişim sponsoru olarak destek vereceği Zirve, Türksat Tanıtım ile Türksat Youtube kanallarından canlı yayınlanacak. Yedi farklı oturumda 15 farklı konuşmacının yer alacağı etkinliğin açılış oturumunda Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç ve Türkiye Belediyeler Birliği ve Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin’in de bulunması bekleniyor. Zirvede, açık devlet yapısı, açık veri hukuku, elektronik devlet uygulamaları, açık veri fırsatları gibi farklı konular ele alınacak. Türkiye’nin açık veri alanında uzman akademisyenleri, hukukçuları, kamu ve özel sektör çalışanlarının bir araya geleceği Açık Veri Zirvesi, gün boyu sürecek. Zirve’de izleyicilerin soruları da yanıtlanacak.

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