Açık tost tarifi | Kahvaltılık tarifler

Tok tutan, lezzetli ve kolay hazırlanan sahur lezzetlerinin başında tabi ki tostlar geliyor. Birbirinden lezzetli tostların en cazip yönü ise kolaylıkla hazırlanabiliyor olması. Kahvaltılar için tercih edilebilecek güzel bir tarif olan açık tost nasıl yapılır?

Malzemeler

4 dilim tost ekmeği

4 dilim domates

Üzeri için;

Kuru soğan

Taze soğan

Karabiber

Kekik

Zeytinyağı

Nasıl yapılır?

Öncelikle fırınınızı 200 dereceye ayarlayıp ısıtmaya başlayın. Tost ekmeklerinin üzerine kaşarları ve domates dilimlerini yerleştirin. Fırına verin. Yaklaşık 10 dakika bu şekilde pişsin.

Kuru soğanı yuvarlak şekilde dilimleyin. Taze soğanları da parmak parmak dilimleyin. Fırından çıkarttığınız ekmeklerin üzerine soğanları koyun. Üzerine karabiber ve kekiği serpin. 2 dakika daha kapattığınız fırının sıcağında bekletin. Sıcak servis edin.

Afiyet olsun.