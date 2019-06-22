0553 313 94 23

Açık tost tarifi | Kahvaltılık tarifler

Tok tutan, lezzetli ve kolay hazırlanan sahur lezzetlerinin başında tabi ki tostlar geliyor. Birbirinden lezzetli tostların en cazip yönü ise kolaylıkla hazırlanabiliyor olması. Kahvaltılar için tercih edilebilecek güzel bir tarif olan açık tost nasıl yapılır?

22 Haziran 2019 Cumartesi 00:26
Açık tost tarifi | Kahvaltılık tarifler

Tok tutan, lezzetli ve kolay hazırlanan sahur lezzetlerinin başında tabi ki tostlar geliyor. Birbirinden lezzetli tostların en cazip yönü ise kolaylıkla hazırlanabiliyor olması. Kahvaltılar için tercih edilebilecek güzel bir tarif olan açık tost nasıl yapılır?

Malzemeler

4 dilim tost ekmeği
4 dilim domates
Üzeri için;
Kuru soğan
Taze soğan
Karabiber
Kekik
Zeytinyağı

Nasıl yapılır?

Öncelikle fırınınızı 200 dereceye ayarlayıp ısıtmaya başlayın. Tost ekmeklerinin üzerine kaşarları ve domates dilimlerini yerleştirin. Fırına verin. Yaklaşık 10 dakika bu şekilde pişsin.

Kuru soğanı yuvarlak şekilde dilimleyin. Taze soğanları da parmak parmak dilimleyin. Fırından çıkarttığınız ekmeklerin üzerine soğanları koyun. Üzerine karabiber ve kekiği serpin. 2 dakika daha kapattığınız fırının sıcağında bekletin. Sıcak servis edin.

Afiyet olsun.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 22 Haziran 2019 Cumartesi 00:26
  1. açık tost
  2. açık tost nasıl yapılır
  3. açık tost tarifi
  4. kahvaltılık tarifleri

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    23 Haziran'da İstanbullular saat kaçta oy kullanmaya başlayacak?
    1. 23 Haziran'da İstanbullular saat kaçta..
    2. Kız kardeşini döverek otobüsten..
    3. Açık tost tarifi | Kahvaltılık tarifler
    4. Fibromiyalji tanısı nasıl koyulur?
    5. Romatoloji nedir?
    6. "Organlarıyla umut olan öğrenci"..
    7. Almanya'da "Türk Film Günleri"
    8. "Cumhur İttifakı'nın yanında durmaya..
    9. Kafadan yapışık siyam ikizleri 1..
    10. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı..
    11. Kız isteme töreninde dehşet
    12. "Gönüllü dönüşüm sürecini birlikte..
    13. Hatay'da asayiş uygulaması
    14. Kılıçdaroğlu'ndan Anadolu Efes'e kutlama
    15. Başkentte bir kişi silahla sırtından..
    16. "Erdoğan sadece milletin hür iradesine..
    17. Eski Rum lider Dimitris Hristofyas öldü
    18. Koalisyon güçleri Yemen'de Husilere..
    19. Uluslararası Mitiga Havaalanı'nda..
    20. GÜNDEM ÖZETİ / 22 Haziran 2019
    21. Şehidin kardeşi motor kazasında..
    22. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı..
    23. Gürcistan’da tansiyon dinmiyor
    24. Basketbolda maçın ardından
    25. ABD'den Nikaragualı yetkililere..
    26. Londra'da Mursi'nin ölümü için..
    27. Ali Koç takıma moral verdi
    28. Maarif Vakfı’ndan Kuzey Makedonya’daki..
    29. Altun: "Milletimiz 'Kandile mi, yoksa..
    30. Altun:"Erdoğan her türlü kirli..
    Seçimlere sayılı günler kala bomba veriler! Son anket sonuçları açıklandı
    Seçimlere sayılı günler kala bomba veriler! Son anket sonuçları açıklandı
    Cumhurbaşkanlığı’ndan sert çıkış: Vermezsen verme! Hiç kimse Türkiye'yi tehdit edemez
    Cumhurbaşkanlığı’ndan sert çıkış: Vermezsen verme! Hiç kimse Türkiye'yi tehdit edemez
    Manipülasyon ondan sorulur! 'Kıvrak' anketçi köpürtmeye devam ediyor
    Manipülasyon ondan sorulur! 'Kıvrak' anketçi köpürtmeye devam ediyor
    Kandil'den Öcalan'a rest! Karayılan'dan 23 Haziran çağrısına cevap
    Kandil'den Öcalan'a rest! Karayılan'dan 23 Haziran çağrısına cevap
    Mursi'nin reddettiği küstah plan ortaya çıktı
    Mursi'nin reddettiği küstah plan ortaya çıktı

    Günün Karikatürü

    22 Haziran 2019
    MHP'den bebek katili Abdullah Öcalan açıklaması!
    MHP'den bebek katili Abdullah Öcalan açıklaması!
    Birgün'ün ahlaksız gazetecisinden Şehit Mursi'ye alçak iftira!
    Birgün'ün ahlaksız gazetecisinden Şehit Mursi'ye alçak iftira!