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Açık tenli ve sarışın insanlarda alerji riski daha fazla

Dr. Selda Kavak, sarışın insanların alerjiye daha yatkın olduğunu belirterek, "Stresli yaşam ortamı, gıdalardaki katkı maddelerinin artması ve içinde bulunduğumuz mevsim alerjiyi tetikler" ifadesini kullandı.

29 Haziran 2018 Cuma 23:29
Açık tenli ve sarışın insanlarda alerji riski daha fazla

ALERJİ, SARIŞINLARI DAHA ÇOK ETKİLİYOR

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Selda Kavak, alerjinin en çok sarışın insanlarda geliştiğini söyleyerek, alerjiye karşı alınması gereken önlemlerin neler olduğunu belirtti.

ALERJİNİN ORTAYA ÇIKMA NEDENLERİ NELERDİR?

Alerjinin genetik bir yatkınlık sonucu ortaya çıktığını belirten Dr. Kavak, 'anneler ben çocuğuma iyi bakamıyor muyum?' diye sorgulamasın. Çünkü alerjik reaksiyon bununla ilgili değildir. Stresli yaşam ortamı, gıdalardaki katkı maddelerinin artması ve içinde bulunduğumuz mevsim alerjiyi tetikler. Ev tozu ve akarları, polenler ve arı sokmaları da başlıca sebeplerdendir” şeklinde konuştu.

"ÖZELLİKLE SARIŞIN VE AÇIK TENLİ İNSANLAR RİSK ALTINDA"

Dr. Kavak özellikle sarışın ve açık tenli insanların risk altında olduğuna dikkat çekerek, 'Karadeniz bölgesinde yapılan araştırmalarda yüzde 80 alerji olan aile grupları var. Karadeniz'in çok etkilendiği Çernobil olayı da bunun bir nedeni olabilir. Esmer bir kişiye göre sarışınlar genetik olarak da alerjiye daha yatkındır” ifadesini kullandı.

NELERE DİKKAT EDİLMELİ?

Ebeveynlere özellikle piknik konusunda uyarılarda bulunan Dr. Kavak, önemli tavsiyelerde bulunarak, şunları ekledi:

"Çok ağaç olan yerlerde polenlerde fazla olacağı için alerjisi olanlar dikkat etmeli. Anneler, evlerde yünlü eşyalar kullanmayın. Çocuklarınızın odasında peluş oyuncaklar tutmayın. Çocuklarınızın kıyafetleri yastık ve yorganları yünlü olmasın. Yün kazak örenlerin, orlon kullanmasını tavsiye ediyoruz ve kıyafetlerde kesinlikle pamuklu olanları tercih etmenizi istiyoruz. Ev temizliğinde de çamaşır suyunu önermiyoruz" dedi.

Haber Tarihi: 29 Haziran 2018 Cuma 23:29
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