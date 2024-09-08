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Yerel Açık suda sürükleniyorlardı: Türkiye kurtardı
Yerel

Açık suda sürükleniyorlardı: Türkiye kurtardı

Yeniakit Publisher
2024-09-08 17:30:00 -
Açık suda sürükleniyorlardı: Türkiye kurtardı

Datça açıklarında kaçak göçmenleri taşıyan teknenin motoru arızalandı. Sürüklenen deniz aracını Türk Sahil Güvenlik ekipleri kurtardı.

Datça açıklarında sürüklenen bottaki 10 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Datça açıklarında içerisinde düzensiz göçmenlerin olduğu lastik botun motor arızası nedeniyle sürüklendiği ve yardım talebinde bulunulduğu bilgisi üzerine bölgeye ekipler yönlendirildi.

Sahil güvenlik ekibi, bottaki 10 düzensiz göçmeni kurtardı, göçmen kaçakçılığı şüphelisi de yakalandı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

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