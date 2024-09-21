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Gündem Açık söyle, Narin’e de güldün, Sıla’ya da değil mi Altaylı!
Gündem

Açık söyle, Narin’e de güldün, Sıla’ya da değil mi Altaylı!

Yeniakit Publisher
2024-09-21 10:26:00 -
Açık söyle, Narin’e de güldün, Sıla’ya da değil mi Altaylı!

Yeni Akit Gazetesi Yazarı Ali Karahasanoğlu'nun bugünkü yazısı...

28 Şubat döneminin tetikçisi Fatih Altaylı, başörtülü üniversite öğrencisine “fahişe” demesi ile tanındı..

Ne mahkemeler, ne de devlet, bu adama hakkettiği cezayı veremedi..

O da.. 

Önüne gelene hakaret ediyor..

Geçtiğimiz yıl, HAMAS kurucusu Ahmet Yasin için, “İsrail cezaevinden bıraktı, HAMAS’ı kurdurdu” iftirası atmıştı..

Oysa Ahmet Yasin, İsrail tarafından iki defa cezaevine konulmuş yıllarca cezaevinde kalmış, en nihayetinde ise, Lübnan’da 3 MOSSAD ajanı karşılığında cezaevinden çıkarılmıştı..

Bu gerçeklerin üstünü örtüp, “İsrail düşmanı birisini niye cezaevinden çıkartsın ki. Demek ki adamı” iması ile, alçakça yalan yazarken.

Kendisine verdiğim cevap, AK parti iktidarının 21. yılında, 25 bin TL manevi tazminat cezasına çarptırılmıştı.

Dosya şimdi İstinaf’ta..

Ama okuyucularım bilsin..

Hatta dürüst olduğunu söyleyen, demokratlar, kemalistler de bilsinler..

Ahmet Yasin’e atılan iftira sebebi ile, kimse Fatih Altaylı’yı mahkemeye vermedi.

Ama o Altaylı, kendisine cevap veren gazeteciyi dava etti.

Sonra da çıkar ağlaşırlar: “Bu ülkede düşünce özgürlüğü yok”.

Sen yazıyorsun da, biz niye yazmayalım..

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